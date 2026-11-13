Clínicas y sanatorios de todo el país se reunieron en Rosario y piden extender la emergencia sanitaria

La Asociación Civil Salud Federal, presidida por el rosarino Rodrigo Sánchez Almeyra, advirtió que 6.000 empresas podrían cerrar si no se renueva la medida

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario encabezó el 6º Encuentro Nacional Salud Federal , un evento que reunió a referentes sanitarios y académicos con instituciones y empresarios del interior del país. Esta jornada también sirvió para que los efectores de salud privados alertaran por el futuro.

"Alrededor de 6.000 empresas del sector sanitario podrían verse obligadas a cerrar si se levanta la emergencia sanitaria vigente desde 2002" , dijo Rodrigo Sánchez Almeyra, titular de la Asociación Civil Salud Federal, organizadora del encuentro.

Sánchez Almeyra explicó que la emergencia sanitaria vence el 31 de diciembre de 2026, pero el gobierno prometió extenderla 180 días. Sin embargo, en el sector reina la incertidumbre. "Hasta el momento no habido ninguna referencia del Arca extendiendo la emergencia, y eso nos preocupa”, expresó el dirigente sanitario.

El encuentro también sirvió como un espacio de debate, intercambio y vinculación sobre los principales desafíos, problemáticas y oportunidades del sector. El eje principal de cada conversación fue el aumento de los costos médicos, la caída de los ingresos por aportes, las deudas fiscales y el riesgo la continuidad de numerosos prestadores privados.

La Asociación Civil Salud Federal está conformada por 84 miembros y está presente en 21 provincias.

Situación alarmante en la salud privada

Uno de los puntos que más preocupó a los asistentes fue la deuda que mantiene el Pami con las clínicas y sanatorios de Rosario y el país. Esa deuda, advirtió Sánchez Almeyra, "compromete seriamente el funcionamiento de las instituciones de salud y dificultan el cumplimiento, en tiempo y forma”.

"La población afectada es la más vulnerable y la que más necesita la atención. Hay un problema crónico de la financiación de Pami", agregó Sánchez Almeyra, en diálogo con LT8.

El titular de Salud Federal añadió: "Nosotros no recibimos subsidios del Estado Nacional, necesitamos que nos dejen trabajar y que nos den el alivio tributario que tienen todos los servicios esenciales".

En este sentido, Sánchez Almeyra instó a que se logre una reforma tributaria en el sector salud y apuntó contra el IVA no computable: "Compramos todo con IVA y lo vendemos sin IVA. Es un problema muy importante que nos produce un problema económico y financiero".

Sobre el final, sostuvo que en el interior del país cerraron clínicas y sanatorios "por la inviabilidad económica" ya que, explicó, "se necesita una alta densidad poblacional para mantener una clínica". A esta afirmación la acompañó con un dato revelador: "Sólo en Córdoba cerraron un 40% de clínicas en el último tiempo".