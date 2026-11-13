La Capital | Rosario

Clínicas y sanatorios de todo el país se reunieron en Rosario y piden extender la emergencia sanitaria

La Asociación Civil Salud Federal, presidida por el rosarino Rodrigo Sánchez Almeyra, advirtió que 6.000 empresas podrían cerrar si no se renueva la medida

13 de noviembre 2026 · 17:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rodrigo Sánchez Almeyra presentó el 6º Encuentro Nacional Salud Federal en Rosario

Rodrigo Sánchez Almeyra presentó el 6º Encuentro Nacional Salud Federal en Rosario

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario encabezó el 6º Encuentro Nacional Salud Federal, un evento que reunió a referentes sanitarios y académicos con instituciones y empresarios del interior del país. Esta jornada también sirvió para que los efectores de salud privados alertaran por el futuro.

"Alrededor de 6.000 empresas del sector sanitario podrían verse obligadas a cerrar si se levanta la emergencia sanitaria vigente desde 2002", dijo Rodrigo Sánchez Almeyra, titular de la Asociación Civil Salud Federal, organizadora del encuentro.

Sánchez Almeyra explicó que la emergencia sanitaria vence el 31 de diciembre de 2026, pero el gobierno prometió extenderla 180 días. Sin embargo, en el sector reina la incertidumbre. "Hasta el momento no habido ninguna referencia del Arca extendiendo la emergencia, y eso nos preocupa”, expresó el dirigente sanitario.

El encuentro también sirvió como un espacio de debate, intercambio y vinculación sobre los principales desafíos, problemáticas y oportunidades del sector. El eje principal de cada conversación fue el aumento de los costos médicos, la caída de los ingresos por aportes, las deudas fiscales y el riesgo la continuidad de numerosos prestadores privados.

La Asociación Civil Salud Federal está conformada por 84 miembros y está presente en 21 provincias.

Situación alarmante en la salud privada

Uno de los puntos que más preocupó a los asistentes fue la deuda que mantiene el Pami con las clínicas y sanatorios de Rosario y el país. Esa deuda, advirtió Sánchez Almeyra, "compromete seriamente el funcionamiento de las instituciones de salud y dificultan el cumplimiento, en tiempo y forma”.

"La población afectada es la más vulnerable y la que más necesita la atención. Hay un problema crónico de la financiación de Pami", agregó Sánchez Almeyra, en diálogo con LT8.

El titular de Salud Federal añadió: "Nosotros no recibimos subsidios del Estado Nacional, necesitamos que nos dejen trabajar y que nos den el alivio tributario que tienen todos los servicios esenciales".

En este sentido, Sánchez Almeyra instó a que se logre una reforma tributaria en el sector salud y apuntó contra el IVA no computable: "Compramos todo con IVA y lo vendemos sin IVA. Es un problema muy importante que nos produce un problema económico y financiero".

Sobre el final, sostuvo que en el interior del país cerraron clínicas y sanatorios "por la inviabilidad económica" ya que, explicó, "se necesita una alta densidad poblacional para mantener una clínica". A esta afirmación la acompañó con un dato revelador: "Sólo en Córdoba cerraron un 40% de clínicas en el último tiempo".

Noticias relacionadas
los camalotes complican la captacion de agua potable en rosario: realizan tareas de mantenimiento

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Mariano Martínez, miembro fundador de Attaque 77, se presenta en formato solista este sábado 14 en Lotus Club

Mariano Martínez llega a Rosario en medio de los rumores de la vuelta de Attaque 77

el tiempo en rosario: viernes con mas calor y posibles tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Técnicos. Los entrenadores fueron a las urnas y la lista Celeste y Blanca Nº 10 proclamó a Edgardo Redondo como nuevo secretario general de la asociación de técnicos seccional Rosario. El mandato es por 4 años. 

Técnicos: se realizaron las elecciones en todo el país y en Rosario se presentó una sola lista

Las más leídas

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Lo último

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Clínicas y sanatorios de todo el país se reunieron en Rosario y piden extender la emergencia sanitaria

Clínicas y sanatorios de todo el país se reunieron en Rosario y piden extender la emergencia sanitaria

Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordaron una reunión

Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordaron una reunión

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Tras la detención de su hijo este jueves en Funes, Esteban Alvarado fue acusado como jefe de una asociación ilícita manejada desde el penal de Ezeiza

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades
La Ciudad

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La Ciudad

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Las más leídas
Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Ovación
En Chile sueñan con ver a Marcelo Bielsa otra vez al frente de la Roja
Ovación

En Chile sueñan con ver a Marcelo Bielsa otra vez al frente de la Roja

En Chile sueñan con ver a Marcelo Bielsa otra vez al frente de la Roja

En Chile sueñan con ver a Marcelo Bielsa otra vez al frente de la Roja

La fuerte revelación de un ex-Newells: Casi morí por una sobredosis de cocaína

La fuerte revelación de un ex-Newell's: "Casi morí por una sobredosis de cocaína"

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

Policiales
Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

La Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos
La Ciudad

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación
Economía

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?