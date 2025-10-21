La Capital | Política | Milei

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

El mandatario estará presente en la ciudad el próximo jueves para el cierre nacional de la campaña de La Libertad Avanza previo a las elecciones de este domingo 26 de octubre

21 de octubre 2025 · 19:29hs
El presidente Javier Milei estará este jueves en la ciudad.

El presidente Javier Milei llegará este jueves a Rosario para encabezar el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza antes de las elecciones de este domingo 26 de octubre. Frente a este convocatoria, organizaciones sociales, políticas y sindicales de la ciudad realizarán una contramarcha bajo la consigna "Milei persona no grata".

La movilización opositora está convocada por la CTA Rosario y adhieren organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles. Será en la plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán), a pocos metros de las escalinatas del parque España, donde se desarrollará el acto libertario que encabezará Milei.

De hecho, desde la Confederación de Trabajadores del Transporte, el sindicato de recolectores, camioneros y otras organizaciones sociales, convocan para concentrarse a las 17.30 en la plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán), para luego marchar hacia el parque España.

“Durante estos años y bajo este gobierno nacional, el pueblo ha sufrido un constante e incesante maltrato, psicológico, económico y político, junto a gobernadores que ahora tratan de despegarse, pero a la hora de apoyar no han dudado ni dudan en hacer levantar las manos a sus legisladores, sin importarles, jubilados, educación ni discapacidad”, señaló la Confederación de Trabajadores del Transporte en un comunicado.

Y añadió: “Sabiendo su intención de visitar nuestra ciudad en apoyo a sus secuaces de LLA , hacemos saber que esta Confederación vuelve a declararlo persona no grata y que ante su presencia nos movilizaremos y llevaremos adelante toda acción necesaria contra este gobierno insensible, mentiroso, ladrón y vendepatria”.

Cierre de campaña de Milei en Rosario

Así, el presidente Milei encabezará el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario, este jueves a las 19, en el parque España.

La visita presidencial tendrá como eje respaldar a la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezada por Agustín Pellegrini, y consolidar la presencia libertaria en la provincia en el tramo final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El Gordo Dan, del riñón libertario en redes sociales, confirmó que vendrán a la ciudad "las Fuerzas del Cielo", la tropa digital que comanda Santiago Caputo.

Un cierre con peso simbólico

El desembarco de Milei en Rosario no es casual. El jefe del Estado ya había elegido la ciudad en momentos clave de su carrera política. En febrero de 2021, como parte del tridente de Avanza Libertad junto a José Luis Espert y Luis Rosales, encabezó un acto en las escalinatas del Parque de España. Y en noviembre de 2023, en la recta final del balotage frente a Sergio Massa, protagonizó una caravana multitudinaria que culminó con un discurso a metros del Monumento a la Bandera.

El paso de Milei por Rosario será fugaz, con un contacto directo con la militancia y un encuentro con los aspirantes a una banca en Diputados. La actividad se enmarca en el sprint final de campaña, donde el oficialismo busca reforzar el voto libertario en el interior del país.

Rosario, clave en el mapa electoral

El cierre en Rosario reafirma la importancia estratégica que la Casa Rosada otorga a Santa Fe dentro del esquema nacional. En las últimas semanas, funcionarios del equipo económico, entre ellos Felipe Núñez y Martín Vauthier, participaron de actividades con referentes y candidatos locales.

A principios de octubre, Milei había evaluado incluir una escala en Rosario durante su recorrido proselitista, aunque finalmente decidió viajar a Santa Fe capital y Paraná. En aquella ocasión, el presidente debió modificar su agenda ante una protesta que redujo su paso por la región a una reunión breve con dirigentes y militantes.

Ahora, con el cierre confirmado, Rosario volverá a ser escenario de la campaña presidencial. Milei buscará repetir la mística libertaria de 2023, cuando su discurso a orillas del Paraná reunió a miles de simpatizantes en uno de los actos más convocantes de su camino a la Casa Rosada.

