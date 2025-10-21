La Capital | Política | gabinete

Milei confirmó que "reacomodará su gabinete" tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Tras los rumores de la renuncia de Gerardo Werthein, el presidente confirmó que habrá modificaciones en su equipo, pero evitó dar precisiones

21 de octubre 2025 · 12:27hs
Tras los rumores sobre posibles cambios en el gabinete presidencial, Javier Milei se expresó al respecto. De manera sintética, el presidente aseguró que “reacomodará” su equipo tras las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El mandatario no dio precisiones sobre qué tipo de modificaciones se realizarán al interior del staff de ministros. Además, adelantó qué resultado espera de los comicios de este domingo.

“De cara al segundo tramo (del mandato) voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación” , expresó el presidente Javier Milei en conversación con la TV Pública, y agregó: “El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“.

Vale recordar que hay dos funcionarios del gabinete que renunciarán a sus cargos si es que resultan electos este domingo. Se trata de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Luis Petri, ministro de Defensa, ambos candidatos en las elecciones electivas.

El vocero presidencial Manuel Adorni también deberá renunciar, ya que fue electo legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado mes de mayo. Debe asumir su banca el 10 de diciembre próximo.

A estas tres bajas obligadas, se le suman los rumores en torno a un posible renuncia del canciller Gerardo Werthein. En medio de su enfrentamiento con Santiago Caputo, trascendió que Werthein planea presentar su renuncia el lunes 27 de octubre -post elecciones legislativas- frente a la posibilidad de que el asesor presidencial se integre al equipo de ministros de manera oficial.

Qué resultado espera Milei para este domingo

En entrevista con la TV Pública, Javier Milei fue consultado sobre cuál sería un resultado “bueno”, en el marco de las elecciones legislativas de este domingo. “Uno que me asegure un tercio en la cámara, que es una pared de defensa”, afirmó el presidente. Este tercio del Congreso le permitiría al oficialismo defender los vetos presidencial a las leyes aprobadas por la oposición, tarea que la administración de Milei no logró cumplir en 2025.

“Además, con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara Baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas”, continuó el jefe de Estado. 1

“Necesitamos la pared, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso es un número más grande, y además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas”, cerró Javier Milei.

Pocos días antes de las elecciones legislativas, comenzaron a circular rumores sobre posibles cambios en el gabinete del oficialismo: en el marco del posible desembarco de Santiago Caputo en un lugar central en el gabinete, el canciller Gerardo Werthein presentaría su renuncia.

Según precisaron diversos medios nacionales como La Nación y Clarín, el canciller habría puesto su renuncia a disposición del presidente, con la fecha del lunes 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas de este domingo. A partir de lo trascendido por el círculo íntimo de Werthein, la decisión de abandonar su puesto se debe a la incorporación de Santiago Caputo en el gabinete oficialista, con quien está enfrentado hace un tiempo.

El rol de Santiago Caputo

Algunas versiones afirman que Caputo podría pasar a ocupar el lugar de Jefe de Gabinete, rol que hoy desempeña Guillermo Francos. Otros rumores sostienen que el asesor del foro íntimo de Javier Milei —quien hasta el día de hoy solo ostenta un cargo de asesor presidencial y percibe un haber como monotributista— podría pasar al puesto de Werthein en Cancillería.

Por el momento, ni Werthein ni Caputo se expresaron sobre los rumores. Al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: "Cuando el presidente Javier Milei considere que tiene que hacer un cambio de Gabinete, ese día hará el cambio, mientras tanto, este es el Gabinete que responde al Presidente y en el que el Presidente confía”.

“El Presidente todos los días se levanta, se mira al espejo y dice, ‘yo con este equipo quiero seguir trabajando’, o ‘con este no quiero seguir trabajando’”, expresó Adorni, en medio de los rumores que indican que el asesor presidencial se incorporaría al gabinete.

El enfrentamiento Werthein-Caputo: el fallido de Trump y el ataque en X

El enfrentamiento del canciller Werhtein y Santiago Caputo, íntimo del presidente y una de las tres patas del “triángulo de hierro”, se intensificó tras el ataque que recibió el canciller en la red social X por las declaraciones de Donald Trump en la última visita de Javier Milei y la comitiva argentina a la Casa Blanca.

Todo comenzó cuando Trump condicionó la ayuda financiera a la Argentina a los resultados de las próximas elecciones (“Si el oficialismo pierde, no seremos tan generosos”, afirmó el presidente de Estados Unidos). El problema es que el jefe de la Casa Blanca no especificó inicialmente a qué comicios se refería (si eran las elecciones legislativas o las presidenciales del 2027). Esta declaración generó incertidumbre no solo en el escenario político nacional, sino también en los mercados.

Por esta confusión, el canciller Werthien recibió un ataque coordinado en las redes sociales por parte de un sector de militantes de La Libertad Avanza. Primero fue Daniel Parisi —más conocido como “El Gordo Dan”— quien criticó al funcionario y tachó al malentendido como “un error de Cancillería” en el stream libertario Carajo.

Las repercusiones a los dichos por Parisi fueron cientos de posteos atacando al canciller Gerardo Werthein en la red social X, ex Twitter. Participó el mismo “Gordo Dan”, quien ya se convirtió en un referente digital del oficialismo, y hasta una cuenta “secundaría” atribuida al mismísimo Santiago Caputo.

