Rumores sobre cambios en el gabinete de Milei: ¿se va el canciller Werthein y entra Santiago Caputo?

Según trascendió, el canciller presentó su renuncia con fecha del próximo lunes si el asesor desembarca con un rol central en el gabinete

Más internas en el universo libertario. Pocos días antes de las elecciones legislativas, comenzaron a circular rumores sobre posibles cambios en el gabinete del oficialismo: en el marco del posible desembarco de Santiago Caputo en un lugar central en el gabinete , el canciller Gerardo Werthein presentaría su renuncia.

Según precisaron diversos medios nacionales como La Nación y Clarín, el canciller habría puesto su renuncia a disposición del presidente, con la fecha del lunes 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas de este domingo. A partir de lo trascendido por el círculo íntimo de Werthein , la decisión de abandonar su puesto se debe a la incorporación de Santiago Caputo en el gabinete oficialista, con quien está enfrentado hace un tiempo.

Algunas versiones afirman que Caputo podría pasar a ocupar el lugar de Jefe de Gabinete, rol que hoy desempeña Guillermo Francos. Otros rumores sostienen que el asesor del foro íntimo de Javier Milei —quien hasta el día de hoy solo ostenta un cargo de asesor presidencial y percibe un haber como monotributista— podría pasar al puesto de Werthein en Cancillería.

Por el momento, ni Werthein ni Caputo se expresaron sobre los rumores. Al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó : "Cuando el presidente Javier Milei considere que tiene que hacer un cambio de Gabinete, ese día hará el cambio, mientras tanto, este es el Gabinete que responde al Presidente y en el que el Presidente confía”.

“El Presidente todos los días se levanta, se mira al espejo y dice, ‘yo con este equipo quiero seguir trabajando’, o ‘con este no quiero seguir trabajando’”, expresó Adorni, en medio de los rumores que indican que el asesor presidencial se incorporaría al gabinete.

El enfrentamiento Werthein-Caputo: el fallido de Trump y el ataque en X

El enfrentamiento del canciller Werhtein y Santiago Caputo, íntimo del presidente y una de las tres patas del “triángulo de hierro”, se intensificó tras el ataque que recibió el canciller en la red social X por las declaraciones de Donald Trump en la última visita de Javier Milei y la comitiva argentina a la Casa Blanca.

Todo comenzó cuando Trump condicionó la ayuda financiera a la Argentina a los resultados de las próximas elecciones (“Si el oficialismo pierde, no seremos tan generosos”, afirmó el presidente de Estados Unidos). El problema es que el jefe de la Casa Blanca no especificó inicialmente a qué comicios se refería (si eran las elecciones legislativas o las presidenciales del 2027). Esta declaración generó incertidumbre no solo en el escenario político nacional, sino también en los mercados.

Por esta confusión, el canciller Werthien recibió un ataque coordinado en las redes sociales por parte de un sector de militantes de La Libertad Avanza. Primero fue Daniel Parisi —más conocido como “El Gordo Dan”— quien criticó al funcionario y tachó al malentendido como “un error de Cancillería” en el stream libertario Carajo.

Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y… — DAN (@GordoDan_) October 14, 2025

Las repercusiones a los dichos por Parisi fueron cientos de posteos atacando al canciller Gerardo Werthein en la red social X, ex Twitter. Participó el mismo “Gordo Dan”, quien ya se convirtió en un referente digital del oficialismo, y hasta una cuenta “secundaría” atribuída al mismísimo Santiago Caputo.