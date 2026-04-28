Pergollini defendió a Luciana Geuna y apuntó contra Milei: "Tranquilícese, presidente"

En su programa de televisión "Otro día perdido", el conductor salió a la defensa de la periodista rosarina, quien fue denunciada por el gobierno por espionaje, y cruzó al mandatario

Tras la denuncia penal del gobierno contra Luciana Geuna , Mario Pergolini salió a la defensa de la periodista rosarina y disparó contra Javier Milei. "Tranquilícese, presidente", dijo el ex CQC este lunes al aire de El Tres.

En particular, la rosarina fue denunciada por el gobierno naciona l por supuestas "tareas de espionaje", tras una cobertura en Casa Rosada. Luego de que Milei la llame "basura repugnante" y publique imágenes de redes sociales con un mameluco naranja (emulando el vestuario de una prisión), Pergolini afirmó : "Es como mucho porque si usted pone que tiene 95% presa a una periodista y usted tiene el control de las fuerzas de este país, la verdad que asusta".

“Si usted realmente hace este tipo de cosas, parecen amenazas. Usted tiene que entender un poco que es el Presidente y que, si usted dice que van a ir presos, y uno se asusta”, siguió el conductor de "Otro Día Perdido", dirigiéndose directamente al presidente.

"Los otros, a la gente que está acusando, son argentinos que lejos están de querer ir presos por este tipo de cosas", cerró Pergollini, en referencia a los periodistas y trabajadores de prensa denunciados por el gobierno.

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En estos momentos, la sala de prensa de la Casa Rosada sigue cerrada, decisión que tomó el oficialismo tras la denuncia contra Geuna y su equipo de trabajo de TN.

La denuncia del gobierno contra Luciana Geuna

El gobierno nacional denunció a la periodista rosarina Luciana Geuna y a su equipo de trabajo de TN por supuestas "tares de espionaje", tras la difusión de imágenes de pasillos e interiores de la Casa Rosada en el programa de televisión “¿Y mañana qué?”. Tras la presentación judicial, el presidente Javier Milei agredió en redes a la egresada de la UNR.

"Basuras repugnantes", escribió Milei en X junto a una foto de Geuna y de Ignacio Salerno, periodista de TN. "Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", agregó el presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047022529890443728&partner=&hide_thread=false BASURAS REPUGNANTES

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.

CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

Tras la denuncia penal contra el equipo de TN, este jueves el gobierno nacional prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y dejó sin efecto sus permisos de acceso. La decisión, que no se comunicó de manera oficial, responde a una medida “preventiva” en el marco de una denuncia por presunto espionaje ilegal.

La orden partió del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y alcanza a unos 60 trabajadores de prensa de distintos medios. Vale remarcar que ni siquiera durante la última dictadura cívico-militar se tomó este tipo de medidas contra la libertad de prensa, a pesar de la censura que reinaba en aquel entonces.

El descargo de Luciana Geuna

Luego de la repercusión del caso, la periodista comenzó su defensa: "A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, lo pensamos cada domingo pensando en tener buena información, ser creativos y precisos, contar historias, investigar y hacerlo cada vez mejor".

En este sentido, se refirió a cómo surgió la idea de captar los pasillos e interiores de la Casa Rosada: "Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho (Salerno), que tiene 23 años y hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada y trabaja rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente. Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos".

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Además, Geuna aseguró que contaban con el respaldo para hacerlo: "Naturalmente, avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos fuera de espacios de libre circulación de la Rosada".

Por otro lado, expresó que las imágenes compartidas "se repiten por miles en redes cuando los alumnos van a las visitas guiadas y capturan el recorrido". En la misma línea, dijo que se puede acceder con Google Street View.

También, la periodista lamentó la escalada que tuvo el caso: "El informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo. Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones". Además, aseguró que este lunes presentará mediante sus abogados todo el material recolectado a la Justicia.

Por último, se refirió al cierre de la sala de prensa en Casa Rosada: "Es gravísimo. No hay ningún argumento que pueda sostener que es una decisión vinculada a ese informe, a nosotros o a este programa. Es una decisión política que nos interpela a todos los que creemos profundamente en la libertad de expresión y en la democracia. Confío en que nuestros compañeros acreditados podrán volver pronto a su lugar de trabajo".