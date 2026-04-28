La Capital | Política | Milei

El pronóstico de Milei sobre inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

"No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia", dijo el presidente durante su discurso en la cena anual de la Fundación Libertad

28 de abril 2026 · 08:23hs
Milei recibió un premio de manos de Alberto Benegas Lynch hijo.

Foto: Facebook/La Libertad Avanza.

Milei recibió un premio de manos de Alberto Benegas Lynch hijo.

El presidente Javier Milei ratificó este lunes su plan económico frente al rebote de la inflación en los últimos meses. "Este número es horrible, pero lo vamos a derrotar", afirmó como parte del discurso que dio en Buenos Aires duranet la cena anual de la Fundación Libertad.

El jefe del Estado argentino rechazó las críticas a la política de ajuste fiscal y desestimó los pronósticos de consultoras en cuanto al rumbo del país. Con respecto a lo que viene en la última parte de su mandato, manifestó: "Nuestro compromiso es seguir haciendo lo que dice la teoría y la evidencia empírica y no nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia".

"Si la gente tiene una sensación de frustración en los últimos seis meses, no es casualidad, es el efecto de haber destrozado el capital de trabajo", manifestó el líder de La Libertad Avanza (LLA) en el complejo Goldcenter Eventos. Luego apuntó que la situación financiera y monetaria hizo que "el crédito haya empezado a crecer nuevamente" y sostuvo que las señales de recuperación empezaron a verse en la recaudación.

Milei, el presidente que menos gana en América

Así como se defendió de las críticas por la aceleración de la inflación, el funcionario también desmintió la pérdida de poder adquisitivo en Argentina. "Los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público", remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2048950347947733366&partner=&hide_thread=false

Milei no dudó en ponerse como el primer ejemplo de los efectos de la motosierra. Dentro de su análisis, manifestó: "¿Saben quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí".

>> Leer más: Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

"Soy el presidente que menos gana en América. Si alguien hizo el ajuste, el ajuste cayó en el sector publico. Pagó la casta", remató el economista. Además, destacó un aumento de 113.000 puestos de trabajo desde que comenzó su mandato.

El líder de LLA sostuvo que el sector del empleo privado registrado "está prácticamente empatado" en cuanto a la cantidad de personas activas, aunque la diferencia varía según el recorte del a medición. De inmediato, enfatizó: "Los no registrados vienen ganando por goleada ¿No les sorprende cómo florece la economía del conocimiento, que se exportan 10 mil millones de dólares cuando antes no pasaba nada?".

Gardel con guitarra eléctrica

"La economía creó 400.000 puestos de trabajo", afirmó Milei con respecto al balance parcial de su administración. Al mismo tiempo reconoció que buena parte de esa oferta gira en torno a vínculos "informales" con las empresas. "¿Para qué creen que mandamos la ley de modernización laboral? Para que puedan ser absorbidos por el sector formal", explicó.

El discurso presidencial duró algo más de una hora tras la entrega del Premio Libertad 2026 en la ciudad de Buenos Aires. Así como defendió la reforma aprobada por el Congreso a principios de año, el funcionario también reivindicó otros proyectos sancionados tras la victoria en las elecciones de medio término: "Menos mal que nos falta política. Si no, seríamos Gardel con guitarra eléctrica".

Noticias relacionadas
Agroactiva se consolida como un escenario político de peso y un espacio de diálogo entre el campo y el gobierno.

"Si Milei quiere retomar el diálogo con el campo, tiene que estar en Agroactiva"

Fernando de Andreis también destacó la administración de Maximiliano Pullaro en la provincia. 

De Andreis: "En el PRO queremos gobernar ciudades como Rosario"

Máximo Kirchner visitó a un vecino que agradeció por el plan de viviendas en los gobiernos kirchneristas

Máximo Kirchner: "Un frente anti-Milei no me convence, hay que armar otra opción"

El presidente Javier Milei, en una guerra abierta con los medios de comunicación. 

Milei descarga su furia con la prensa y Santa Fe anticipa peleas de 2027

Ver comentarios

Las más leídas

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Lo último

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

Netflix estrena la cuarta temporada de Envidiosa: todo lo que tenés que saber

Netflix estrena la cuarta temporada de "Envidiosa": todo lo que tenés que saber

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

El centro asistencial para animales de compañía abrió sus puertas hace cinco días y ofrece servicios gratuitos para los usuarios de la red de salud municipal

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Policiales

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

El pronóstico de Milei sobre inflación: El número es horrible pero lo vamos a derrotar
Política

El pronóstico de Milei sobre inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Ovación
De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

Por Luis Castro
Ovación

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

El argentino rival de Central: Queremos hacer historia en la Libertadores

El argentino rival de Central: "Queremos hacer historia en la Libertadores"

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Policiales
Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

La Ciudad
Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online
La Ciudad

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional
La Ciudad

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos
Información General

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral
Economía

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos
Política

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha
Política

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa
La Ciudad

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa