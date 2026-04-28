El pronóstico de Milei sobre inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

"No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia", dijo el presidente durante su discurso en la cena anual de la Fundación Libertad

El presidente Javier Milei ratificó este lunes su plan económico frente al rebote de la inflación en los últimos meses. "Este número es horrible, pero lo vamos a derrotar" , afirmó como parte del discurso que dio en Buenos Aires duranet la cena anual de la Fundación Libertad .

El jefe del Estado argentino rechazó las críticas a la política de ajuste fiscal y desestimó los pronósticos de consultoras en cuanto al rumbo del país. Con respecto a lo que viene en la última parte de su mandato, manifestó: "Nuestro compromiso es seguir haciendo lo que dice la teoría y la evidencia empírica y no nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia ".

"Si la gente tiene una sensación de frustración en los últimos seis meses, no es casualidad, es el efecto de haber destrozado el capital de trabajo", manifestó el líder de La Libertad Avanza (LLA) en el complejo Goldcenter Eventos . Luego apuntó que la situación financiera y monetaria hizo que "el crédito haya empezado a crecer nuevamente" y sostuvo que las señales de recuperación empezaron a verse en la recaudación.

Así como se defendió de las críticas por la aceleración de la inflación, el funcionario también desmintió la pérdida de poder adquisitivo en Argentina. "Los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público" , remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2048950347947733366&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la Cena Anual 2026 de la Fundación Libertad. pic.twitter.com/iCD47mh4b2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 28, 2026

Milei no dudó en ponerse como el primer ejemplo de los efectos de la motosierra. Dentro de su análisis, manifestó: "¿Saben quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí".

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"Soy el presidente que menos gana en América. Si alguien hizo el ajuste, el ajuste cayó en el sector publico. Pagó la casta", remató el economista. Además, destacó un aumento de 113.000 puestos de trabajo desde que comenzó su mandato.

El líder de LLA sostuvo que el sector del empleo privado registrado "está prácticamente empatado" en cuanto a la cantidad de personas activas, aunque la diferencia varía según el recorte del a medición. De inmediato, enfatizó: "Los no registrados vienen ganando por goleada ¿No les sorprende cómo florece la economía del conocimiento, que se exportan 10 mil millones de dólares cuando antes no pasaba nada?".

Gardel con guitarra eléctrica

"La economía creó 400.000 puestos de trabajo", afirmó Milei con respecto al balance parcial de su administración. Al mismo tiempo reconoció que buena parte de esa oferta gira en torno a vínculos "informales" con las empresas. "¿Para qué creen que mandamos la ley de modernización laboral? Para que puedan ser absorbidos por el sector formal", explicó.

El discurso presidencial duró algo más de una hora tras la entrega del Premio Libertad 2026 en la ciudad de Buenos Aires. Así como defendió la reforma aprobada por el Congreso a principios de año, el funcionario también reivindicó otros proyectos sancionados tras la victoria en las elecciones de medio término: "Menos mal que nos falta política. Si no, seríamos Gardel con guitarra eléctrica".