Manuel Adorni encara el desafío de salir indemne de su paso por Diputados

En el ojo de una tormenta política y judicial, el jefe de Gabinete brindará este miércoles su informe de gestión. Enfrentará los planteos de la oposición acompañado por el presidente Milei, ministros y militancia libertaria

El oficialismo apuesta a que Manuel Adorni no cometa errores en Diputados y pueda correr el foco de la agenda.

En un contexto de cuestionamientos crecientes por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene en el ojo de una tormenta política , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , concurrirá este miércoles al Congreso de la Nación para brindar su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados.

La presencia del presidente Javier Milei y su círculo más cercano convertirá la exposición del funcionario, prevista para las 10.30, en un test político clave ya que cada respuesta suya podría afectar la estabilidad del oficialismo, en un contexto económico que mantiene en vilo a la sociedad argentina.

Adorni expondrá sobre la gestión de gobierno y su situación frente a la Justicia después de una fallida conferencia de prensa que brindó semanas atrás. En ese momento, el jefe de Gabinete no despejó las dudas respecto de su situación patrimonial y si las acusaciones en su contra eran reales o falsas.

La apuesta oficial es que el funcionario no cometa errores y pueda contestar las preguntas de los legisladores con solidez, sin dejar espacio a interrogantes. Y que el paso por Diputados corra el foco de la agenda en torno a un funcionario opacado por su situación judicial .

La cita en Diputados

Se prevé que el exvocero llegue al Congreso cerca de las 10, aproximadamente media hora antes del inicio de su informe. También estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y varios ministros, que ocuparán los palcos del primer piso del recinto de sesiones.

Lo propio ocurrirá con los senadores nacionales del bloque que comanda Patricia Bullrich.

Tampoco se descarta la intención de La Libertad Avanza (LLA) de permitir la presencia de militantes en los balcones del recinto para expresar su apoyo al funcionario. Por ese motivo, el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas-Santa Fe) solicitó a la Presidencia de la Cámara baja que no autorice ingresos de ese tipo.

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El gobierno quiere distraer de los graves problemas de gestión y de la situación patrimonial de Adorni.

Por eso expone al Presidente en una sesión de informes del Jefe de Gabinete a la que vendrán a “apoyar” el Gabinete, militantes y… — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 28, 2026

Asimismo, el desarrollo de la sesión informativa estará signado por la posible presencia de ministros en respaldo al jefe de Gabinete. Una asistencia que es considerada atípica y que podría motivar que varios legisladores orienten parte de sus intervenciones hacia los palcos.

Es que ministros como Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud) no concurrieron a las comisiones del Congreso pese a los reiterados pedidos de distintos bloques.

Los legisladores, por su parte, esperan recibir antes de la sesión un informe escrito de la Jefatura de Gabinete con las respuestas a las 4.800 preguntas enviadas en su momento.

>>Leer más: Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso

Adorni tiene previsto ofrecer un discurso de alrededor de una hora, de perfil principalmente técnico y en línea con las respuestas incluidas en el informe escrito elaborado por la cartera a su cargo.

El esquema contempla una primera ronda de intervenciones, en la que nueve bloques menores realizarán preguntas durante unos 50 minutos. Luego, Adorni dispondrá de 20 minutos para responder a las consultas planteadas en ese tramo de la convocatoria.

milei congreso karina adorni Se espera la presencia del jefe del Estado y su hermana en la Cámara Baja. Foto: Rodrigo Abd / AP.

Después será el turno de los espacios intermedios y, finalmente, de Unión por la Patria (UP), que tendrá el mayor tiempo asignado. Tras cada tramo, Adorni contará con minutos para responder.

Se espera que la sesión informativa dure aproximadamente seis horas, en las en el oficialismo descuentan que Adorni no responderá cuestionamientos de su situación patrimonial por estar bajo investigación en la Justicia.

Se espera que la sesión informativa en la Cámara baja dure aproximadamente seis horas" Se espera que la sesión informativa en la Cámara baja dure aproximadamente seis horas"

Días atrás, en LLA deslizaron a La Capital que la exposición de Adorni podría asemejarse al discurso de Milei en el Congreso el 1° de marzo pasado.

Esa jornada, al inaugurar el 166° período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente se despachó en Diputados con una alocución cargada de acusaciones contra el peronismo, sobre todo el kirchnerismo.

La oposición, en tanto, no logró establecer un orden inteligente para cercar a Adorni y el tema quedará al libre albeldrío, con pronóstico de caos.

El informe de gestión

En distintos bloques coinciden en que es el informe de gestión más esperado por la oposición y los medios de comunicación de los 145 brindados por diferentes gobiernos desde 1994 hasta la actualidad.

Se trata de una obligación constitucional y, desde que asumió en noviembre de 2025, Adorni debería haber asistido al menos dos veces al Congreso.

La Constitución establece que el jefe de Gabinete debe ir al Parlamento al menos una vez por mes, entre marzo y noviembre, para rendir cuentas de la gestión frente a diputados y senadores.

Desde la creación de la figura del jefe de Gabinete, en 1994, el porcentaje de cumplimiento de esta obligación es bajo y no hubo sanciones.

Este lunes, Adorni acompañó al presidente en la cena de la Fundación Libertad, en el Golden Center de Parque Norte (ciudad de Buenos Aires). Durante su exposición, Milei apenas mencionó al funcionario, al que la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Frente judicial

Recientemente, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y sus activos reales.

Además, las cuatro mujeres involucradas en la compraventa de uno de los inmuebles del jefe de Gabinete declararon ante la Justicia y se supo que el departamento de Caballito fue adquirido por el funcionario a un valor menor del que tiene en el mercado.