La Capital | La Región | inundaciones

A 23 años de las inundaciones en Santa Fe, el gobierno provincial criticó al peronismo

La vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes, dijo que la administración de Carlos Reutemann "no se hizo cargo" y respondió con "improvisación"

29 de abril 2026 · 10:52hs
Las inundaciones afectaron a un tercio de la ciudad capital.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

Las inundaciones afectaron a un tercio de la ciudad capital.

La secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, conmemoró este miércoles el aniversario de las inundaciones en la ciudad de Santa Fe con una crítica hacia las autoridades de entonces. Durante una conferencia de prensa llamó a "poner en valor los gobiernos que sí se hacen cargo" en una clara búsqueda de contrastar con el peronismo santafesino.

La vocera del Poder Ejecutivo recordó que el desborde del río Salado generó "un momento muy doloroso", pero también cuestionó la postura de quienes estaban al frente de la administración provincial hace 23 años. En particular, se quejó de la "improvisación" en la respuesta estatal de aquel momento, cuando Carlos Reutemann estaba al mando en la Casa Gris y faltaban días para el final del mandato de Eduardo Duhalde, presidente por la ley de acefalía tras la crisis de 2001.

La dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) no utilizó nombres propios, pero no dejó dudas en cuanto a su lectura sobre los responsables de la tragedia. "Un gobierno que no se hizo cargo, un gobierno al que le faltó capacidad para gestionar, para escuchar, comunicar y llegar antes", manifestó.

¿Cuándo fueron las inundaciones en la ciudad de Santa Fe?

Alrededor de un tercio de la capital provincial sufrió un golpe inédito el 29 de abril de 2003. Durante cinco días cayeron unos 1.400 milímetros de agua y las defensas del cauce bajo del Salado cedieron en la zona oeste. En total se registraron 23 muertes de manera oficial, aunque algunas organizaciones vinculadas al tema creen que el fenómeno y la falla estructural terminaron la vida de unas 150 personas.

"Esta inundación nos dejó una marca absolutamente a todos los santafesinos", manifestó Coudannes en el cierre de una rueda de prensa. Luego añadió: "Desde este lugar nos ponemos a recordar un montón de cosas los que vivimos acá y lo pasamos acompañando a nuestros vecinos y nuestros amigos".

>> Leer más: Dos exfuncionarios de Reutemann fueron condenados por las inundaciones en Santa Fe

La funcionaria también ponderó el rol de las instituciones educativas frente a la peor tragedia hídrica de la historia provincial. Al respecto, comentó: "La escuela fue un espacio de contención donde absolutamente todos estuvimos ahí con solidaridad, tendiendo una mano a los que lo necesitaban".

La vocera de la Casa Gris dijo que estaba "con la emoción a flor de piel" y compartió algún recuerdo personal de quienes salieron de inmediato a ponerle el cuerpo a la crisis y la emergencia sanitaria de 2003. "Queremos saludar a todos los santafesinos. No olvidarnos nunca, pero tambien poner en valor los gobiernos que sí se hacen cargo, que tienen planificación y van para adelante", concluyó la vocera de la Casa Gris.

Noticias relacionadas
Las inundaciones dificultan el traslado de la hacienda.

Afirman que las inundaciones en el norte de Santa Fe son una "catástrofe hídrica"

Varias localidades sufrieron problemas en paralelo con las inundaciones en zonas rurales.

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe será la sede del juicio Laguna Paiva II.

La causa Laguna Paiva II pondrá en debate los crímenes contra las infancias durante la última dictadura militar

Congestión en las rutas del cordón industrial. Foto de archivo.

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial

Ver comentarios

Las más leídas

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Lo último

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Un rosarino diseñó una app con IA para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026

Un rosarino diseñó una app con IA para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición salarial. La medida será evaluada en un plenario de la federación

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo
Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios
LA CIUDAD

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
La Región

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia
La Ciudad

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

A 23 años de las inundaciones en Santa Fe, el gobierno provincial criticó al peronismo
La Región

A 23 años de las inundaciones en Santa Fe, el gobierno provincial criticó al peronismo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

Ovación
Histórica sanción al exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?
Ovación

Histórica sanción al exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?

Histórica sanción al exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?

Histórica sanción al exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?

La enfermería de Newells: cómo están los lesionados de cara al partido ante Vélez

La enfermería de Newell's: cómo están los lesionados de cara al partido ante Vélez

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que está cada vez mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que está cada vez mejor"

Policiales
Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

La Ciudad
Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

Di María volvió a ser titular, fue el eje del equipo y marcó su primer gol en la Libertadores
Ovación

Di María volvió a ser titular, fue el eje del equipo y marcó su primer gol en la Libertadores

El gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió 700 millones de dólares
Economía

El gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió 700 millones de dólares

Horacio Rosatti denunció la judicialización de la política en la Argentina
Política

Horacio Rosatti denunció la "judicialización" de la política en la Argentina

Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial
Ovación

Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla
Información General

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa
Policiales

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía encabeza una investigación
La Ciudad

Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía encabeza una investigación

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para la niñez
La Región

Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para la niñez

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio
Economía

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump
Información General

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump

Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario
POLICIALES

Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario

Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle
La Ciudad

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido
POLICIALES

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario
La Ciudad

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias
Ovación

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: No me gustaba el fútbol

Por Luis Castro
Ovación

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

El Hospital Animal de Rosario atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Hospital Animal de Rosario atiende a unas cien mascotas por día

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre
la ciudad

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre