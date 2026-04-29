A 23 años de las inundaciones en Santa Fe, el gobierno provincial criticó al peronismo

La vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes, dijo que la administración de Carlos Reutemann "no se hizo cargo" y respondió con "improvisación"

La secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes , conmemoró este miércoles el aniversario de las inundaciones en la ciudad de Santa Fe con una crítica hacia las autoridades de entonces. Durante una conferencia de prensa llamó a "poner en valor los gobiernos que sí se hacen cargo" en una clara búsqueda de contrastar con el peronismo santafesino.

La vocera del Poder Ejecutivo recordó que el desborde del río Salado generó "un momento muy doloroso", pero también cuestionó la postura de quienes estaban al frente de la administración provincial hace 23 años. En particular, se quejó de la "improvisación" en la respuesta estatal de aquel momento , cuando Carlos Reutemann estaba al mando en la Casa Gris y faltaban días para el final del mandato de Eduardo Duhalde , presidente por la ley de acefalía tras la crisis de 2001.

La dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) no utilizó nombres propios, pero no dejó dudas en cuanto a su lectura sobre los responsables de la tragedia. "Un gobierno que no se hizo cargo, un gobierno al que le faltó capacidad para gestionar, para escuchar, comunicar y llegar antes" , manifestó.

Alrededor de un tercio de la capital provincial sufrió un golpe inédito el 29 de abril de 2003. Durante cinco días cayeron unos 1.400 milímetros de agua y las defensas del cauce bajo del Salado cedieron en la zona oeste. En total se registraron 23 muertes de manera oficial , aunque algunas organizaciones vinculadas al tema creen que el fenómeno y la falla estructural terminaron la vida de unas 150 personas.

"Esta inundación nos dejó una marca absolutamente a todos los santafesinos", manifestó Coudannes en el cierre de una rueda de prensa. Luego añadió: "Desde este lugar nos ponemos a recordar un montón de cosas los que vivimos acá y lo pasamos acompañando a nuestros vecinos y nuestros amigos".

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La funcionaria también ponderó el rol de las instituciones educativas frente a la peor tragedia hídrica de la historia provincial. Al respecto, comentó: "La escuela fue un espacio de contención donde absolutamente todos estuvimos ahí con solidaridad, tendiendo una mano a los que lo necesitaban".

La vocera de la Casa Gris dijo que estaba "con la emoción a flor de piel" y compartió algún recuerdo personal de quienes salieron de inmediato a ponerle el cuerpo a la crisis y la emergencia sanitaria de 2003. "Queremos saludar a todos los santafesinos. No olvidarnos nunca, pero tambien poner en valor los gobiernos que sí se hacen cargo, que tienen planificación y van para adelante", concluyó la vocera de la Casa Gris.