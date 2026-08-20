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Milei hizo una fuerte defensa del modelo económico y atacó a "empresarios prebendarios"

El presidente celebró la baja de la inflación mayorista y respaldó el programa de desregulaciones impulsado por el ministro Sturzenegger

20 de agosto 2026 · 16:33hs
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“Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”

Foto: Presidencia de la Nación

“Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”, descerrajó Milei durante su discurso en el Consejo de las Américas. La frase incomodó a algunos de los presentes en el auditorio.

El presidente Javier Milei volvió a defender la liberalización de la economía, porque “atrás de cada regulación hay un kiosco”, y a arremeter contra Techint y el sector de los neumáticos al asegurar: “Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”.

El primer mandatario se expresó de ese modo en su discurso de cierre del Consejo de las Américas, que se realizó este jueves en el hotel Alvear, en la ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, reiteró su embestida contra Techint y las regulaciones que existían para exportar chatarra, lo cual le permitía a esa empresa tener un insumo a un precio muy bajo.

También apuntó al “sector de los neumáticos” y explicó: “Si ahora entran a 100 dólares, como valen en todos los países, las personas tienen u$s300 para gastar en otro lado”.

Milei, sin eufemismos

Durante casi una hora, y por momentos en clave electoral, Milei defendió sin eufemismos tanto el modelo económico (frente a las críticas de la oposición y los estudios de opinión que advierten sobre el crecimiento del malestar social con su gobierno) como el plan de desregulaciones que impulsa el ministro Federico Sturzenegger.

“La realidad es que, cuando ustedes vean a un sorete criticando a Federico, es porque le está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro y a un corrupto. Por eso lo putean tanto cuando hace su trabajo, y miren que sacó 17.000 regulaciones”, graficó el presidente, que este viernes asistirá al acto por los 142 años de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sturzenegger viene siendo objetado tras el fracaso del capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros impulsada por el oficialismo, que días atrás fue retirado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Al respecto, Milei continuó: “¿Es justo defender un sistema corrupto para que se beneficie un empresario prebendario y su contraparte política? Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”.

Si bien cosechó nuevos aplausos, entre los presentes en el auditorio también se detectaron gestos de incomodidad por sus expresiones.

Asimismo, cuestionó a aquellos que pretenden sostener precios más altos para proteger mercados locales y planteó que la Argentina necesita adaptarse a un escenario de mayor competencia internacional.

“Si quieren vender la misma remera que hacen los chinos 5 ó 10 veces más cara, me parece que estamos en un problema”, alertó Milei durante su exposición. Y añadió que la alternativa es “no querer entenderlo, resistirnos y ser cada día un poquito peor, o mucho peor”.

Consumo, salarios y desempleo

En ese marco, también relativizó el cierre de empresas, la caída del consumo y cuestionó las voces que sostienen que creció el desempleo y que los salarios no superan a la inflación.

“Es cierto que desaparecen empresas, pero son empresas de un empleado, mientras abren otras de diez empleados”, continuó el presidente.

Pero Milei volvió a levantar el tono al definir como “estupideces” las alusiones a que “la gente no llega a fin de mes”, una advertencia también emitida por integrantes del gabinete nacional y legisladores oficialistas. Luego contrastó los índices de inflación del último año con los de los gobiernos anteriores.

En esa línea, hizo hincapié en la reciente inflación mayorista publicada por el Indec: 0,8 por ciento. “Mal que le pese a los medios y los economistas, arrancó con cero, así que haré otro recital como había prometido”, aseveró.

De cara a 2027, el jefe del Estado se mostró esperanzado en que “los argentinos no quieran volver al pasado y quieran ser Cuba”, al tiempo que reactivó sus históricas críticas a los “zurdos”, los “pañuelitos verdes”, los medios de comunicación y los economistas que no coinciden con su plan de gobierno.

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