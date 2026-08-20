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Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo a Newell's para reforzarse

El lateral derecho uruguayo continuará su carrera en Guaraní y la Lepra tendrá una chance más para sumar una nueva incorporación

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

20 de agosto 2026 · 10:57hs
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Tras ser apartado por Kudelka

Tras ser apartado por Kudelka, Armando Méndez dejará Newell's y será cedido a Guaraní.

Después de no tener lugar en este torneo Clausura por la decisión de Frank Kudelka de reforzar el lateral derecho con la llegada de Franco Escobar, más la presencia de Martín Ortega que ya estaba en el plantel, Armando Méndez dejará Newell's para seguir su carrera en Guaraní de Paraguay.

El uruguayo había tenido mucho protagonismo en la primera parte del año, ya que estuvo presente en 14 de los 16 partidos que el Rojinegro disputó en el torneo Apertura, no convirtió goles, vio cuatro veces la tarjeta amarilla y lo expulsaron en una oportunidad.

A pesar de esto, el entrenador de Newell's eligió otras opciones para la segunda parte del año y a comienzos de la pretemporada definió apartar a Armando del plantel profesional para que trabaje a contraturno sin chances de regreso, ni siquiera con la lesión de Ortega que lo obligó a subir a un juvenil.

Méndez irá a Guaraní a préstamo con opción y esto le permitirá a la dirigencia leprosa tener una opción más de traer un refuerzo. En este contexto, en la última conferencia de prensa, Kudelka dejó abierta la chance de sumar a alguien más, aunque el propio técnico lo veía complicado desde la actualidad económica de la institución.

El lateral uruguayo fue protagonista en el Apertura, pero quedó relegado por el DT.

El lateral uruguayo fue protagonista en el Apertura, pero quedó relegado por el DT.

El técnico rojinegro subrayó sus intenciones de sumar un delantero más, aunque seguramente si aparece otra opción viable para las arcas de Newell's en mitad de cancha, no habría que descartar la chance de que pueda llegar un futbolistas más al parque Independencia.

El plantel de Newell's continúa practicando y recupera futbolistas

Pensando en el partido del próximo sábado ante Banfield en el Coloso desde las 21, la Lepra sigue trabajando en la puesta a punto para poder lograr el segundo triunfo consecutivo y el tercero del campeonato. En esa carrera, el cuerpo técnico recupera dos piezas importantes para encontrar variantes en el equipo titular.

>> Leer más: Newell's tiene una nueva chance bonificada con otro rival directo y en su propia casa

El primero en volver a trabajar con el plantel es Oscar Salomón. El defensor había tenido una lesión muscular que no le permitió estar presente en los primeros encuentros del Clausura. Con la serie de lesiones que tuvo desde su llegada a Newell's, el ex defensor de Platense tendrá que correr de atrás para volver a la titularidad tras el buen trabajo ante Riestra de la dupla de Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo.

Otro del que se espera su total recuperación es Matías Cóccaro. El Zorro, estaría a disposición de Kudelka, aunque su lesión, se sabe desde el cuerpo médico, es día a día, esto quiere decir que este viernes será evaluado y ahí se decidirá si el delantero concentra o bien sigue trabajando diferenciado pensando en Estudiantes de La Plata.

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