Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Candelaria Enrique tenía 5 años cuando fue alcanzada por un proyectil en la cabeza mientras festejaba con su familia la llegada de Navidad. Fue en 2022

Actualización de recompensa. Candelaria Enrique, de 5 años, murió al ser herida en la cabeza por una "bala perdida" que alguien disparó en los festejos de Navidad

La Fiscalía Regional de Rosario elevó el monto de la recompensa que está vigente para las personas que aporten información sobre los involucrados en l a muerte de la nena Candelaria Enrique , de 5 años, a quien fue alcanzada por una bala perdida cuando estaba con su familia en la calle en los festejos de Navidad hace casi 4 años.

Antes, la remuneración económica había quedado establecida en 16 millones de pesos. Ahora, el beneficio pecuniario quedó fijado en 25 millones de pesos, según indicaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El trágico hecho sucedió en los primeros minutos del 25 de diciembre de 2022, en Iriondo al 3900 cuando, Candelaria y su familia se encontraban en la vereda festejando la llegada de Navidad, contemplando fuegos artificiales.

En ese marco, la nena recibió un balazo en la cabeza. Su mamá y otros familiares pudieron trasladarla al Sanatorio de la Mujer, pero la nena presentaba un grave daño cerebral y falleció poco después.

Muerte de la nena: qué determinó una pericia

Desde entonces, la investigación no logró avanzar como para detectar al o los responsables de esos disparos al aire. Pero este jueves, voceros del MPA indicaron que, entre las medidas investigativas realizadas hasta el momento, se hizo un análisis junto con expertos en la materia sobre el posible radio dentro del cual pudo provenir el disparo, que fue efectuado por un arma de calibre 9 milímetros.

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Ese estudio delimitó geográficamente la zona de interés en un kilómetro a la redonda de donde se produjo el impacto en la nena.

Además, fuentes judiciales consignaron que se encuentra vigente una recompensa cuyo monto fue actualizado y quedó establecido en 25 millones de pesos. Ese aporte económico está dirigido a cualquier persona que aporte información concreta para dar con los responsables de la muerte de Candelaria.

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En ese sentido, los voceos remarcaron que la identidad de quienes brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación. Los datos deben brindarse a través de la línea 911, al correo eléctrico [email protected], o bien en cualquiera de las redes sociales de las fiscalías regionales de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista o Rafaela.