La Capital | Policiales | Recompensa

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Candelaria Enrique tenía 5 años cuando fue alcanzada por un proyectil en la cabeza mientras festejaba con su familia la llegada de Navidad. Fue en 2022

20 de agosto 2026 · 11:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
Actualización de recompensa. Candelaria Enrique

Actualización de recompensa. Candelaria Enrique, de 5 años, murió al ser herida en la cabeza por una "bala perdida" que alguien disparó en los festejos de Navidad 
El ofrecimiento de compensa para esclarecer la muerte de Candelaria Enrique

Foto: Fiscalía Regional Rosario

El ofrecimiento de compensa para esclarecer la muerte de Candelaria Enrique

La Fiscalía Regional de Rosario elevó el monto de la recompensa que está vigente para las personas que aporten información sobre los involucrados en la muerte de la nena Candelaria Enrique, de 5 años, a quien fue alcanzada por una bala perdida cuando estaba con su familia en la calle en los festejos de Navidad hace casi 4 años.

Antes, la remuneración económica había quedado establecida en 16 millones de pesos. Ahora, el beneficio pecuniario quedó fijado en 25 millones de pesos, según indicaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El trágico hecho sucedió en los primeros minutos del 25 de diciembre de 2022, en Iriondo al 3900 cuando, Candelaria y su familia se encontraban en la vereda festejando la llegada de Navidad, contemplando fuegos artificiales.

En ese marco, la nena recibió un balazo en la cabeza. Su mamá y otros familiares pudieron trasladarla al Sanatorio de la Mujer, pero la nena presentaba un grave daño cerebral y falleció poco después.

Muerte de la nena: qué determinó una pericia

Desde entonces, la investigación no logró avanzar como para detectar al o los responsables de esos disparos al aire. Pero este jueves, voceros del MPA indicaron que, entre las medidas investigativas realizadas hasta el momento, se hizo un análisis junto con expertos en la materia sobre el posible radio dentro del cual pudo provenir el disparo, que fue efectuado por un arma de calibre 9 milímetros.

>> Leer más: Tristeza de familiares y maestras de Cande, víctima de una bala perdida en Navidad

Ese estudio delimitó geográficamente la zona de interés en un kilómetro a la redonda de donde se produjo el impacto en la nena.

Además, fuentes judiciales consignaron que se encuentra vigente una recompensa cuyo monto fue actualizado y quedó establecido en 25 millones de pesos. Ese aporte económico está dirigido a cualquier persona que aporte información concreta para dar con los responsables de la muerte de Candelaria.

>> Leer más: Muerte de Candelaria: investigan a un vecino al que le hallaron municiones y un arma

En ese sentido, los voceos remarcaron que la identidad de quienes brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación. Los datos deben brindarse a través de la línea 911, al correo eléctrico [email protected], o bien en cualquiera de las redes sociales de las fiscalías regionales de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista o Rafaela.

Noticias relacionadas
La farmacia de Dorrego y Zeballos cerró por duelo luego del femicidio.

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

La fiscalía solicitó tareas investigativas a la policía científica en el marco del femicidio de Carina Candelas

Femicidio en una farmacia del centro: qué se sabe hasta el momento

La víctima recibió asistencia en el Heca tras el robo.

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Bomberos de San Justo retiran el cuerpo del nene, que fue derivado a Santa Fe para la realización de una autopsia

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

Lo último

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Quiénes serán los árbitros de Newells y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Quiénes serán los árbitros de Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

La asociación de empleados advirtió que el asesinato amerita una "revisión integral" de las condiciones laborales. Marketing Farm también se refirió al caso

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local
Belgrano Cargas: luz verde a una privatización que pega en el corazón de Santa Fe
Economía

Belgrano Cargas: luz verde a una privatización que pega en el corazón de Santa Fe

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida
Policiales

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso
La Ciudad

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta
Policiales

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Ovación
Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo más a Newells para reforzarse

Por Hernán Cabrera
Ovación

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo más a Newell's para reforzarse

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo más a Newells para reforzarse

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo más a Newell's para reforzarse

Alpine llevará actualizaciones a Países Bajos pero no serán para Colapinto

Alpine llevará actualizaciones a Países Bajos pero no serán para Colapinto

Messi marcó su primer gol en Inter Miami tras la muerte de su padre: festejo con sus compañeros

Messi marcó su primer gol en Inter Miami tras la muerte de su padre: festejo con sus compañeros

Policiales
Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida
Policiales

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

Femicidio en una farmacia del centro: qué se sabe hasta el momento

Femicidio en una farmacia del centro: qué se sabe hasta el momento

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

La Ciudad
Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso
La Ciudad

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

Rosario para jóvenes: los mejores planes para hacer con amigos o pareja

Rosario para jóvenes: los mejores planes para hacer con amigos o pareja

Muerte súbita: buscan que los rosarinos sepan cómo actuar para salvar vidas

Muerte súbita: buscan que los rosarinos sepan cómo actuar para salvar vidas

Un choque múltiple en avenida Circunvalación provocó importantes demoras este jueves

Un choque múltiple en avenida Circunvalación provocó importantes demoras este jueves

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario
Policiales

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay
La Región

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

La ilusión de Central levantó vuelo: viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La ilusión de Central levantó vuelo: viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera
Ovación

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

Insólita explicación de Francisco Adorni sobre su declaración jurada
Política

Insólita explicación de Francisco Adorni sobre su declaración jurada

Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios
Politica

Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios

El gobierno llamó a licitación para concesionar el ferrocarril Belgrano Cargas
Economía

El gobierno llamó a licitación para concesionar el ferrocarril Belgrano Cargas

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja
Información General

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: No sorprende
La Ciudad

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "No sorprende"

El consumo de carne vacuna cayó 12 % en lo que va del año en Argentina
Economía

El consumo de carne vacuna cayó 12 % en lo que va del año en Argentina

Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel
Información General

Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel

ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros y controles parentales
Información General

ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros y controles parentales

Presunto lavado de dinero: Espert amplió su descargo en la causa
Política

Presunto lavado de dinero: Espert amplió su descargo en la causa

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei
Política

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei

Misiones: festejó su cumpleaños con una torta decorada con una esvástica
Información General

Misiones: festejó su cumpleaños con una torta decorada con una esvástica

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Hidrovía: en septiembre toma el control la nueva concesionaria
Economía

Hidrovía: en septiembre toma el control la nueva concesionaria

El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín
Zoom

El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín

El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: Cometí un enorme error
Ovación

El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: "Cometí un enorme error"