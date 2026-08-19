Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel

Las acciones de Moderna y Merck en Wall Street se dispararon tras el anuncio de los ensayos en fase avanzada de un tratamiento para combatir el melanoma

Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck mostraron significativos aumentos en Wall Street tras divulgar que su vacuna contra el melanoma obtuvo resultados prometedores en un ensayo en fase avanzada.

Los títulos de Moderna subían 82,41 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior y cada acción se vendía a 145,37 dólares, mientras que los de Merck ganaban 14,07 dólares y se cotizaban cada uno a 149 dólares.

Con las subas, la capitalización de Merck se sitúa ahora en torno a los 333.000 millones de dólares y la de Moderna ronda los 25.000 millones.

Un comunicado conjunto de las farmacéuticas indica que el ensayo alcanzó su "criterio de valoración principal, la supervivencia libre de recaída y la supervivencia libre de metástasis a distancia", es decir, el tiempo que pasa desde que se inicia el tratamiento sin que se disemine la enfermedad.

"Esto supone el primer resultado positivo de fase III para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia contra el cáncer basada en ARNm", aseguran las compañías, cuya vacuna para combatir ese tipo de cáncer de piel utiliza el medicamento Keytruda.

"Los resultados de hoy representan un momento histórico para el tratamiento adyuvante del melanoma. Este es el primer estudio de fase 3 que demuestra que este tratamiento, diseñado a partir de la huella mutacional única del tumor de cada paciente, puede reducir el riesgo de recaída o muerte en pacientes con melanoma en estadio IIB-IV", destacó la investigadora principal del estudio, Georgina Long, directora médica del Melanoma Institute de Australia.

La jefa de desarrollo temprano de oncología en Merck, Jane Healy, dijo que los resultados divulgados "son muy significativos para los pacientes con esta enfermedad y muestran el potencial de lo que pueden significar para otros pacientes con cáncer en futuros ensayos".

Moderna y MSD (conocida como Merck en Estados Unidos) destacaron que los ensayos cumplieron sus objetivos en pacientes con melanoma cutáneo en estadios IIB, IIC, III o IV completamente resecado que no habían recibido tratamiento sistémico previo, y destacaron que los estudios continúan.

"Conforme al protocolo del ensayo, el estudio continuará para evaluar otros objetivos secundarios claves, incluida la supervivencia global", detallaron.

"Estos hallazgos de fase 3 representan un momento decisivo para el campo de la investigación del cáncer. Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente era una aspiración. Ahora estamos ayudando a convertir esa visión en realidad", de acuerdo con Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.