El rosarino que juega en el ascenso y se volvió especialista en meterle golazos a equipos de primera división

El último fue un misil descomunal a Banfield. Fue figura en el Central Córdoba de 2025 que hizo una gran campaña en la Copa Argentina

Facundo Marín festeja un gol de Central Córdoba. Del Charrúa se fue a Chile y ahora está en Midland, donde el rosarino acaba de marcar un golazo a Banfield

Banfield ganaba 2 a 0 y parecía encaminar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, pero apareció un rosarino, marcó un gol de otra galaxia y puso a Midland en partido. Tanto, que terminaron 2 a 2 y el Taladro recién se impuso en los penales.

El autor del primer gol de Midland fue Facundo Marín, el extremo derecho que fue la gran figura del Central Córdoba rosarino de 2025, cuando el Charrúa lideró gran parte del torneo de Primera C y se convirtió en el primer equipo de esa categoría en llegar a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Marín se inició en Newell's y después pasó a Provincial, aunque finalmente recaló en el Futsal. Más adelante tuvo un breve paso por Patronato y por dos clubes de ligas regionales: Máximo Paz (Liga Deportiva del Sur) y Studebaker (Venado Tuerto). Llegó a Central Córdoba en 2024 y al año siguiente fue el goleador del equipo en la Copa Argentina.

Esa temporada, Central Córdoba eliminó a Sarmiento y a Gimnasia (La Plata) y en ambos partidos hubo goles de Marín, que también marcó en la derrota ante Independiente Rivadavia, que sería el campeón del torneo. Su gran nivel en el Charrúa le permitió dar el salto a Chile, donde a principios de 2026 se incorporó a Deportes Limache. Todavía pertenece al club trasandino, aunque está a préstamo en Midland.

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Golazo de Facundo Marín a Banfield

El club del oeste del conurbano ascendió en 2025 de la Primera B a la Primera Nacional y viene realizando una gran campaña en la segunda categoría del fútbol argentino. A Banfield le hizo partido por la Copa Argentina, entre otras cosas gracias a un impresionante gol del extremo rosarino.

Marín se quedó con una pelota cerca del círculo central, en la cancha de Defensa y Justicia. Con un amague y mucho control, dejó en el camino a dos rivales de Banfield y avanzó varios metros. Finalmente sacó un disparo desde muy lejos que pareció un misil y se coló en el arco del Taladro. Fue el 1-2 para Midland, que poco después llegaría al empate y llevaría el partido a la definición por penales.

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Al final pasó Banfield, pero el golazo de Marín no pasó desapercibido. Aunque nunca jugó en la primera división, ya le marcó cuatro goles a equipos de esa categoría. A esta altura, parece una especialidad que ya empieza a llamar la atención del fútbol argentino.