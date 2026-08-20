Un ex-Newell's colgado por Sampaoli vuelve a entrenar con el plantel de Talleres por decisión del club

Aunque tuvo un buen primer semestre, el entrenador nacido en Casilda lo había separado ni bien se hizo cargo de su nuevo equipo

Juan Sforza se formó y jugó en la primera de Newell's, pasó por Vasco da Gama y ahora está en Talleres.

Juan Sforza se formó en Newell's y actualmente su ficha pertenece a Vasco da Gama, aunque el futbolista está a préstamo en Talleres. Desde la llegada de Jorge Sampaoli al equipo cordobés estaba separado del plantel, aunque ahora el club decidió reintegrarlo.

La decisión se comunicó esta jueves e incluye a otro jugador, Matías Catalán. Ni el ex-Newell's ni el argentino-chileno eran tenidos en cuenta por Sampaoli, quien atraviesa una severa crisis en Talleres: de los cinco partidos que jugó en el Clausura, perdió cuatro y ganó uno.

Incluso muchos hinchas de Talleres desconocían cuál era la situación de Sforza en el club. El rosarino llegó a Córdoba a principios de la temporada y tuvo un buen desempeño durante el primer semestre, aunque Sampaoli decidió marginarlo ni bien se hizo cargo del plantel, durante el receso entre el Apertura y el Clausura.

La decisión de Talleres sobre Juan Sforza

Pero los malos resultados pusieron al técnico nacido en Casilda en la cuerda floja y ahora el club tomó la decisión de recuperar a los "colgados". Lo hizo a través de un comunicado que dio a conocer este jueves.

"Poniendo por delante los intereses de Talleres, Sforza y Catalán retornarán a los entrenamientos junto al resto del plantel", dijo la institución. La decisión implica que ambos quedan a disposición de Sampaoli, el hombre que decidió no tenerlos en cuenta.

Desde que llegó proveniente de Vasco da Gama, Sforza participó en 18 partidos de Talleres. Su pase, sin embargo, pertenece a Vasco da Gama, que tiene una deuda millonaria con Newell's por su transferencia a principios de 2024.