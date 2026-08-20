Belgrano Cargas: luz verde a una privatización que pega en el corazón de Santa Fe

El ministerio de Economía lanzó el llamado a licitación para concesionar tres líneas de carga. Una de ellas pasa por los puertos santafesinos. Dos gigantes en puja

Trenes Argentinos Cargas será privatizado en breve por el gobierno nacional. El Belgrano Cargas el primer proceso

Después de un largo proceso, el gobierno finalmente pone formalmente en marcha la privatización del Belgrano Cargas para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano , San Martín y Urquiza hoy en manos de la estatal Trenes Argentinos Cargas. La primera de ellas impacta en el corazón de Santa Fe porque conecta con su puertos la explotación del agro y posiblemente de la minería.

El ministro de Economía, Luis Caputo , firmó la resolución que habilita el llamado a licitación de las vías de las tres líneas que opera la compañía estatal que conecta los puertos de Buenos Aires y Rosario, hasta cuyo y el NOA, y también Mesopotamia.

Se establece una inversión objetivo cercana a los u$s1000 millones , la habilitación para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un régimen de acceso abierto (sin exclusividad comercial para el concesionario) y una cláusula que impedirá participar a empresas controladas por Estados extranjeros.

Hay un interés claro de dos consorcios logísticos. Uno internacional, el Grupo México, de amplio despliegue en México, y otro compuesto por las principales cerealeras del país integrado por AGD, ACA, Bunge, Viterra, Dreyfus, y Cargill .

El propio ministro lo anunció en su cuenta de X previo a salir publicada la Resolución 1350/2026 en el Boletín oficial. “Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, escribió Caputo.

Agregó que “la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”.

Caputo puntualizó que “durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes”.

Desde 1970, sostuvo, la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces.

AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DEL BELGRANO CARGAS PARA PONERLA EN VALOR



Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó el ministro.

Así, el Estado nacional avanza con la licitación de las tres líneas del Belgrano Cargas de modo separado:

-Línea Belgrano (trocha angosta): crucial para el NOA y NEA, con fuerte interés del sector cerealero y minero que desemboca en los puertos santafesinos.

-Línea San Martín (trocha ancha): conecta la región de Cuyo con los puertos de Buenos Aires y Santa Fe.

-Línea Urquiza (trocha media): recorre la Mesopotamia y es estratégica para el comercio con el Mercosur.

Se prevé un esquema de desintegración en varias unidades de negocios para cada una de las tres líneas.

Por un lado, la concesión de las vías e inmuebles próximos para una empresa privada que se hará cargo del mantenimiento y cobrará peajes por el uso de la infraestructura. El Estado cobrará un canon por el uso de la vía, pero no operará los trenes.