Quedó preso por asesinato un hombre detenido en un control vehicular de rutina

Rubén R. fue imputado como autor del crimen de Carlos Morales, ocurrido en julio pasado en el barrio Latinoamérica de la zona sur

Un hombre de 36 años fue imputado por un asesinato cometido en julio pasado en el barrio Latinoamérica. El sospechoso estuvo prófugo durante varios días hasta que fue aprehendido en un control vehicular en inmediaciones de la terminal de colectivos.

Rubén Alberto R. fue acusado como autor del homicidio de Carlos Alberto Morales , ocurrido el pasado 23 de julio. El juez Hernán Postma confirmó la prisión preventiva por el plazo de ley que había solicitado la fiscal Carla Ranciari.

Respecto del crimen de Morales, que tenía 47 años, se confirmó que fue cometido con un revolver calibre 32 largo. Por lo cual también le imputaron la portación ilegal de arma de fuego.

Asesinato en barrio Lationamérica

Poco antes de las 0.30 del 23 de julio pasado, Carlos Morales fue hallado herido en Brandazza al 3000. Estaba agonizante, detrás de un contenedor de basura, con heridas de bala que advirtieron las personas que lo encontraron.

Minutos después agentes del Comando Radioeléctrico, tras ser avisados vía 911, llegaron al sitio junto a médicos del Sies. Morales fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez (Heca), donde fue ingresado de urgencia, pero murió una hora más tarde como consecuencia de una herida en el abdomen.

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Este martes la fiscal Ranciari imputó a Rubén R. como autor de los disparos con un revolver calibre 32 largo luego de llegar caminando al lugar del hecho. Sin embargo no trascendieron detalles en relación al contexto ni el móvil del crimen.

Preso tras un control vehicular

Con el correr de la investigación el acusado fue identificado pero no pudo ser aprehendido. En ese contexto se activó un pedido de captura que se sostuvo hasta su detención fortuita el pasado sábado 15 de agosto.

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Agentes de la Brigada de Orden Urbano que realizaban un control de tránsito de rutina en la zona de Vera Mujica y Santa Fe detuvieron el auto en el que transitaba y lo identificaron. En ese marco surgió que tenía pedido de captura por homicidio y quedó demorado hasta la audiencia realizada este martes.

Finalmente el juez Hernán Postma confirmó que Rubén R. quedará en prisión preventiva por el plazo de ley. La imputación formal es por homicidio doloso agravado por uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego.