Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026

Nunca es fácil levantarse temprano en invierno para ir a trabajar. Es entonces cuando vuelve a surgir una pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo feriado? ¿Hay en el horizonte chance de algún fin de semana largo?
Son muchos los que revisan el calendario para ver cuándo llega otra chance de descanso. Un repaso por los feriados que quedan en 2026
Nunca es fácil levantarse temprano en invierno para ir a trabajar. Es entonces cuando vuelve a surgir una pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo feriado? ¿Hay en el horizonte chance de algún fin de semana largo?
Tras el fin de semana largo extra largo de julio, que incluyó el feriado del 9 de julio -Día de la Independencia- y de yapa un día no laborable el viernes 10, llegó agosto. En agosto, se pudo disfrutar el feriado del lunes 17 de agosto, jornada dedicada a recordar la muerte del general José de San Martín.
¿Qué pasa ahora, de cara a los últimos meses del años? A continuación, un repaso por el calendario de Argentina. La mala noticia es que septiembre no ofrece feriados nacionales, pero de octubre a noviembre hay varias fechas para agendar.
Septiembre
Sin feriados nacionales.
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)
La asociación de empleados advirtió que el asesinato amerita una "revisión integral" de las condiciones laborales. Marketing Farm también se refirió al caso