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La canasta básica volvió a acelerarse en Rosario: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

El incremento fue del 2,4 %, levemente superior a la inflación nacional del 2,1 % que informó el Indec para julio

20 de agosto 2026 · 14:26hs
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El costo mensual de la CBT para un adulto alcanzó los $557.375 en julio.

El costo mensual de la CBT para un adulto alcanzó los $557.375 en julio.

Una familia rosarina, integrada por una pareja y dos hijos, necesitó $1.649.977 para no quedar por debajo de la línea de pobreza durante julio. Es que la Canasta Básica Total aumentó 2,4 % en la ciudad, según relevó el último informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La suba de la canasta en julio marcó una aceleración respecto de los meses anteriores y reflejó el mayor peso del componente no alimentario en el presupuesto de los hogares. Mientras la Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, aumentó 1,7 %, la Canasta Básica Total trepó 2,4 % en el promedio por adulto equivalente.

Por caso el costo mensual de la CBT para un adulto equivalente alcanzó los $557.375 en julio, frente a los $544.329 registrados en junio. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria pasó de $201.383 a $204.878, detalló el informe.

. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a ubicarse por encima del 2 % luego de tres meses de desaceleración y acumuló un alza del 19,3 % en los primeros siete meses del año. Los alimentos, por su parte, aumentaron 2 % durante el mes.

En Rosario la diferencia entre la evolución de ambas canastas muestra que durante julio los gastos no alimentarios crecieron proporcionalmente más que los productos incluidos en la canasta de alimentos. La Inversa del Coeficiente de Engel, utilizada para estimar el peso de los bienes y servicios no alimentarios, aumentó 0,6 % en el mes y alcanzó un valor de 2,72.

Las familias y las cifras de pobreza

La magnitud de los números se vuelve más evidente al observar el caso de un hogar concreto. Según la estimación de la Usina de Datos, una familia integrada por un hombre de 42 años, una mujer de 40, una hija de 10 y un hijo de 6 años, con vivienda propia, necesitó $1.649.977 en julio para cubrir el conjunto de sus necesidades básicas y no ser considerada pobre. Ese valor implicó un aumento mensual del 2,2% respecto de junio, cuando la misma familia requería $1.613.834. En apenas un mes, el ingreso necesario para sostener ese nivel mínimo de consumo se incrementó en más de $36.000.

La cifra incluye no sólo los alimentos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales básicas sino también otros bienes y servicios esenciales. Para este mismo hogar, la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $637.170, que representa el ingreso mínimo necesario para no caer en la indigencia.

En la comparación interanual, el costo de la Canasta Básica Total para esta familia aumentó 31,5%. En julio del año pasado necesitaba $1.255.033 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El informe de la UNR también permite observar que el costo de cubrir las necesidades básicas varía de manera significativa según la composición del hogar y la situación habitacional. Una persona adulta propietaria necesitó $470.482 para no ser pobre, mientras que un hogar monoparental compuesto por una mujer y dos hijos, sin vivienda propia, requirió $1.348.111.

En el caso de dos jóvenes que no son propietarios, la Canasta Básica Total alcanzó $1.268.002, reflejando el fuerte impacto que tiene el costo de la vivienda en los hogares que deben afrontar un alquiler.

Qué pasó con los alimentos

La Canasta Básica Alimentaria registró en julio un aumento del 1,7%, por encima del 0,8% que había subido en junio. En el año acumuló un incremento del 24,8% y, en la comparación interanual, trepó 34,1%. Entre los mayores aumentos del mes se destacaron las raíces y tubérculos, con una suba del 36,2%, seguidos por las legumbres, que aumentaron 10,3%, y los condimentos, con un alza del 9,7%.

En sentido contrario, algunos productos mostraron bajas. Los cereales y derivados cayeron 5,7%, mientras que las frutas retrocedieron 5,3%. También bajó el costo de las carnes, con una variación negativa del 0,7% durante julio.

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