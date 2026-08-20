La Capital | Información General | Sergio Denis

Rechazaron la indemnización que pedía la familia de Sergio Denis y señalaron que "la culpa" de la muerte fue del cantante

sEl cantante estuvo un año en coma tras haber caído del escenario el 11 de marco de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa

20 de agosto 2026 · 16:18hs
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Sergio Denis en su última presentación en público

Sergio Denis en su última presentación en público, en Tucumán.

El tribunal competente rechazó la solicitud de la familia de Sergio Denis por una indemnización tras el accidente que sufrió el músico en el Teatro Mercedes Sosa, que desencadenó su fallecimiento en mayo de 2020; al tiempo en que consideraron que "la culpa" de la trágica caída del escenario fue del músico.

Sergio Denis murió el 15 de mayo de dicho año, en Buenos Aires, tras permanecer un año en coma, luego de haber sufrido, el 11 de marzo de 2019, un accidente mientras ofrecía un show en la sala de la capital tucumana. El cantante cayó en un hueco del escenario y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el episodio, los hijos del músico, Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, habían iniciado una demanda civil compensatoria por daños y perjuicios contra el teatro que, finalmente, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán rechazó en su totalidad tras analizar la mecánica del hecho.

Caminaba de espaldas

El fallo, que lleva la firma de las vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta, consideró que el cantautor caminaba de espaldas sobre las tablas y que había omitido verificar el límite del espacio y apuntaron a la responsabilidad “de la víctima” o “autopuesta en peligro”, por lo que no imputaron a terceros.

Con el planteo de este contexto, consideraron que no queda lugar para que los familiares accionen de tal manera y desestimaron la solicitud económica así como deberán hacerse cargo de los costos del juicio.

Durante el evento, organizado por ATSA, por el Día Internacional de la Mujer, uno de los fans filmó el momento exacto donde se puede observar que Denis cantaba "Te llamo para despedirme" y al recorrer una parte de las tablas, ocurrió el golpe en la fosa de tres metros de profundidad que le ocasionó politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave.

Los herederos del artista presentaron la demanda el 16 de febrero de 2022, solicitaron un monto de $7,6 millones más intereses, además de $3,3 millones en concepto de lucro cesante. Meses después, agregaron un expediente paralelo donde pedían $5,6 millones en carácter de herederos del cantante.

En marzo de 2023, con la causa ya iniciada, Bárbara Hoffman, hija del artista, había reclamado que se investigue el hecho en profundidad y había denunciado una serie de complicaciones legales que impedían el esclarecimiento del caso.

En esa instancia, Hoffman sostuvo: “Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”.

En tanto, su abogado, Diego Colombo, reclamaba: “El fiscal tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado. Estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”. (NA)

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