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Un nene de 6 años murió en San Justo y detuvieron a su madre: ¿qué pasó tras la denuncia?

La fiscal que investiga el fallecimiento de Izan Aguirre confirmó que la joven de 22 años recibió asistencia psicológica luego de haber sido detenida

20 de agosto 2026 · 12:36hs
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Los funcionarios judiciales confirmaron la muerte del niño este miércoles a la tarde.

Foto: MPA.

Los funcionarios judiciales confirmaron la muerte del niño este miércoles a la tarde.

La denuncia sobre la muerte de un niño de 6 años en San Justo dio paso a una investigación compleja en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Fuentes oficiales confirmaron este jueves que la madre de la Izan Aguirre seguirá detenida, pero todavía falta evidencia para definir cuándo la imputarán.

La fiscal Daniela Montegrosso y el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, remarcaron que la joven de 22 años no declaró desde que la arrestaron. Sin embargo, personal especializado solicitó asistencia psicológica y psiquiátrica a partir de la primera evaluación que le hicieron antes del traslado hacia la capital provincial.

Entre otras cuestiones, la encargada de la causa penal detalló que la casa de la joven continuaba bajo custodia policial el día después del operativo. La consigna se dispuso porque aún quedaban medidas pendientes a cargo de los peritos criminalísticos dentro del domicilio.

¿Qué se sabe de la muerte del nene de 6 años en San Justo?

La primera señal de alerta en San Justo, unos 270 kilómetros al norte de Rosario, surgió por un llamado realizado este miércoles a las 14 para comunicarse con el 911. Confirmado el deceso del nene en el Samco local, su mamá fue detenida a pedido del MPA y derivada hacia la ciudad de Santa Fe.

Una psicóloga de la Policía de Investigaciones (PDI) recomendó asistencia especializada en salud mental para la mujer como resultado del examen inicial. Mientras tanto, la fiscal de la unidad fiscal especializada en homicidios en la capital provincial, María Laura Urquiza, se encargó de ponerse a disposición de Montegrosso para colaborar con medidas específicas ante algunos indicios de un asesinato.

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Como jefe regional del organismo judicial, Nessier remarcó que Aguirre murió en un "hecho de particulares instancias". Entre ellas, subrayó que la muerte del niño "no ha tenido, en principio, un testigo presencial" dentro del inmueble.

El fiscal confirmó que este jueves a la mañana se realizó la autopsia del cuerpo para determinar la causa y la fecha del fallecimiento en la morgue judicial de Santa Fe, pero todavía no habían recibido los informes preliminares. Además del examen forense, los investigadores pidieron peritajes de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en busca de otro tipo de evidencia.

¿Dónde vivía Izan Aguirre?

A menos de 24 horas del inicio de la pesquisa, la encargada de la investigación afirmó que hicieron varias consultas en la Comisaría de la Mujer y con otras autoridades para determinar si había alguna denuncia sobre violencia. "Los equipos socioeducativos a nivel municipal y provincial tampoco han tenido ninguna intervención", agregó en cuanto a la falta de antecedentes del caso.

Por su parte, Nessier detalló que Izan Aguirre vivía "solamente con la madre en una casa muy pequeña" del barrio Reyes. Al respecto, acotó: "Es un espacio donde convivían, en cercanías, prácticamente todos los integrantes del conjunto familiar". En la misma zona está la residencia de su padre biológico.

El fiscal regional apuntó que uno de los abuelos fue el primero que llegó al hogar de su nieto cuando dieron aviso a la policía. Por entonces, el nene ya no tenía signos vitales y estaba en brazos de su mamá.

En cuanto a los próximos pasos de la causa, el MPA evalúa la posibilidad de pedir una prórroga del plazo legal para imputar a la mujer detenida. De acuerdo a la normativa vigente, la audiencia debe realizarse dentro de las 96 horas transcurridas desde el arresto, pero este período puede extenderse si es necesario sumar evidencia que aún no está disponible para definir la calificación legal del hecho.

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