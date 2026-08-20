Higene urbana: el municipio comprará 4.180 contenedores de carga lateral y trasera

Con un presupuesto de $ 14.500 millones, se abrieron los sobres para la adquisición de nuevos contenedores que serán colocados en distintos barrios de la ciudad

Se prevé que el 85% de los contenedores estarán renovados para fines de 2027 en Rosario.

Rosario incorporará 3.180 contenedores metálicos para residuos urbanos, de carga lateral automatizada, y mil contenedores de carga trasera , que serán colocados en distintos barrios de la ciudad. Para esto, el municipio abrió este miércoles los sobres de la licitación 123/2026 para la provisión, instalación y puesta en servicio de estos recipientes, con un presupuesto oficial de 14.500 millones de pesos.

Esta inversión en higiene urbana permitirá "reemplazar dispositivos antiguos, mejorar la eficiencia del servicio y garantizar espacios más limpios en toda la ciudad", afirmaron desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público. Actualmente, Rosario cuenta con 8.998 contenedores, distribuidos entre los sistemas de carga lateral y trasera. Se prevé que, al finalizar 2027, el 85% de los contenedores de la ciudad estén renovados.

El acto de apertura de sobres contó con la presencia de los secretarios de Gobierno, Sebastián Chale, y de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli; el vicepresidente del Ente Autárquico Sumar (Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario), Juan José Di Pollina, y el director General de Higiene Urbana, Alejandro Larpin, entre otras autoridades.

En la ocasión, Chale destacó que esta inversión permitirá colocar contenedores en 41 barrios de la ciudad y "renovar casi la totalidad de los contenedores, tanto los grandes de carga lateral, como los que son de 1.100 litros en carga trasera para barrios que tienen menos menos densidad de población. Con esto, más la renovación de equipos que también acordamos con las empresas para este año y el año próximo, vamos a tener prácticamente la totalidad del sistema de higiene en condiciones nuevas y mejores condiciones incluso también para los trabajadores del sector", valoró Chale.

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Contenedores que duren

Respecto a las características del nuevo equipamiento, el funcionario municipal detalló que "son contenedores que se importan, por la tecnología, el tipo de material y de soldadura, para que duren y para que tenga mejores prestaciones".

A su vez, Chale mencionó que el municipio viene llevando a cabo desde el 2023 una renovación de los equipamientos, que comenzó en zonas del centro y macrocentro y que ahora se ampliará el resto de la ciudad. En este sentido, explicó que se contemplarán sobre todo las avenidas "desde La Florida, en el extremo norte, pasando por Tiro Suizo, San Martín en zona sur, para darle a toda la ciudad una cobertura acorde". Y remarcó que en los barrios donde se está realizando el pavimento a nivel definitivo "aspiramos también a llevar este tipo de equipos para mejorar el servicio de higiene".

Por último, hizo referencia a la importancia del cuidado de estas unidades, ya que si bien son antivandálicas "es probablemente el mobiliario que más se daña y que más costo tiene en el mantenimiento y preservación". Y añadió: "Se genera un perjuicio a todo un barrio cuando se queman, cuando se abollan, cuando se maltrata el mobiliario. Es una obligación también de todos mantener este equipamiento sobre todo para que se sostenga, para que dure en el tiempo y baje el costo de mantenimiento, que es un costo muy importante en el presupuesto municipal", concluyó.

En la oportunidad, presentaron ofertas económicas cuatro empresas: Scorza SRL;Vialerg SA; Ombú SA, y la UTE Estrategia ambiental SA - Panoi SA - Mioveni SA, cuyas propuestas serán evaluadas por personal técnico de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

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Nuevos contenedores

La licitación contempla la compra de 3.180 nuevos equipamientos de higiene urbana, metálicos, asimétricos y de nueva tecnología, de carga lateral, con un sistema diseñado para reducir el vandalismo y facilitar la limpieza y mantenimiento. Cada unidad tiene una capacidad de 3.200 litros, garantizando mayor resistencia y durabilidad. El presupuesto oficial es de 12.500 millones de pesos.

También involucra la adquisición de 1.000 contenedores de 1.100 litros, con sistema de carga trasera, de tapa plástica, pedal de apertura y ruedas, de mayor resistencia y vida útil, con un presupuesto oficial de 2.000 millones de pesos.

Cabe destacar que en el año 2019, la antigüedad promedio de los contenedores era superior a cinco años y solo el 30% tenía menos de tres años. Con la incorporación de los 4.180 nuevos contenedores, que finalizará a principios de 2027, se habrá recambiado el 85%.

Renovación

En 2023 se incorporaron 2.000 contenedores de carga trasera para residuos domiciliarios. Las empresas Lime y Limpar sumaron 16 equipos: catorce camiones compactadores de carga trasera, una barredora mecánica y un camión abierto con equipo hidráulico tipo almeja.

En 2025 se renovaron otros 1.340 contenedores. Además, se incorporaron 19 vehículos (camiones recolectores de carga lateral, camiones de recolección de carga trasera, equipos de operación como almejas y palas cargadoras).

Los 4.180 nuevos contenedores se integrarán entre 2026 y 2027 a los siguientes barrios: La Florida Norte, La Florida, Alberdi, Sarmiento, Lisandro de la Torre, Refinería, La República, Belgrano, Azcuénaga, Fisherton, San Martín, España y Hospitales, Parque, Cinco Esquinas, Industrial, Ludueña, Unión, Parque Casas, Nueva España, Tango, Los Gráficos, Fontanarrosa, Parque Habitacional Ibarlucea, Cristalería, Nuevo Alberdi, Saladillo Sur, Las Delicias Centro, Las Delicias, Santa Teresita, Acindar, Juan Pablo II, Azcuénaga Sur, Villa Urquiza, Centro, Martin, Lourdes, Pichincha, Agote, Echesortu, Abasto y La Sexta.

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Nuevos vehículos

En paralelo, entre mayo de este año y marzo de 2027 se incorporarán 12 nuevos camiones cero kilómetro.

La empresa Lime sumó tres nuevos camiones entre mayo y julio de 2026 (un camión con equipo barredor, uno compactador de carga trasera y un camión volcador). En septiembre sumará un nuevo camión volcador con equipo almeja y en marzo de 2027 incorporará otro con equipo barredor y uno camión volcador con almeja.

La empresa Sumar tendrá dos nuevos camiones compactadores de carga trasera a disposición a finales de agosto y otros 2 en octubre. Y en marzo de 2027 sumará otros dos camiones compactadores de carga trasera.