Avanza el gasoducto de la ruta 34, un paso clave en el centro y sur provincial

Se trata de una de las obras más importantes de los últimos años que permitirá llevar gas natural a varias localidades del departamento San Martín

La obra forma parte de una estrategia provincial para ampliar la infraestructura energética y conectar a localidades que históricamente estuvieron relegadas de este tipo de servicios esenciales.

En la ciudad de Santa Fe, en las oficinas de Enerfé, se llevó a cabo la presentación del proyecto constructivo y del estudio de impacto ambiental del Gasoducto Sistema Ruta Nacional Nº 34 , una iniciativa que permitirá llevar gas natural a numerosas localidades del centro y sur provincial.

Del encuentro participaron el subsecretario de Gas y Energías Convencionales de la provincia, José Luis Parrino; autoridades de Enerfé; el senador departamental Esteban Motta; y representantes de las localidades de San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Casas y Las Bandurrias, que serán beneficiadas directamente por la obra.

El proyecto contempla la ejecución de las obras necesarias para abastecer de gas natural a localidades ubicadas a la vera de la ruta nacional 34, fortaleciendo el desarrollo industrial, comercial y domiciliario de la región.

En el departamento San Martín, el impacto será directo para San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Casas y Las Bandurrias , generando nuevas oportunidades de crecimiento y una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos.

“Estamos hablando de una obra transformadora, que significa desarrollo, arraigo y oportunidades para nuestras localidades. El acceso al gas natural representa un salto de calidad de vida para cada vecino, pero también una herramienta fundamental para que las industrias, los comercios y los emprendedores puedan crecer y generar trabajo”, destacó el senador Esteban Motta.

Estrategia provincial

La obra forma parte de una estrategia provincial para ampliar la infraestructura energética y conectar a localidades que históricamente estuvieron relegadas de este tipo de servicios esenciales.

En total, el gasoducto beneficiará a once comunidades cercanas al corredor de la ruta 34, impulsando la gasificación domiciliaria, comercial e industrial.

Gasoducto ruta 20

Este avance se suma a otro proyecto estratégico para la región: el Gasoducto de la Ruta 20, cuya licitación continúa avanzando entre los departamentos san Martín y Belgrano.

Recientemente, representantes de las empresas interesadas, recorrieron el trazado de la futura obra junto a técnicos de Enerfé, en una instancia clave dentro del proceso licitatorio.

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