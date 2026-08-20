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Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

La asociación de empleados advirtió que el asesinato amerita una "revisión integral" de las condiciones laborales. Marketing Farm también se refirió al caso

20 de agosto 2026 · 10:24hs
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La farmacia de Dorrego y Zeballos cerró por duelo luego del femicidio.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La farmacia de Dorrego y Zeballos cerró por duelo luego del femicidio.

El femicidio de Carina Candelas no sólo generó conmoción en el centro y una protesta por la tarde para reclamar urgente solución a la creciente violencia de género. La Asociación de Trabajadores de Farmacia Rosario (Atfar) expresó su preocupación por el asesinato y este miércoles reclamó garantías de seguridad para evitar episodios violentos dentro de los locales.

La organización gremial manifestó "profunda consternación y repudio" ante el crimen de la encargada de 56 años que fue apuñalada a la mañana en el negocio ubicado sobre Dorrego y Zeballos. La policía arrestó a su expareja Martín B. poco después de la denuncia sobre el homicidio perpetrado en un contexto de violencia de género.

Según la fiscal María Laura Riccardo, el sospechoso ingresó a la farmacia y atacó a la mujer con un arma blanca mientras estaba en una oficina separada del salón principal de Marketing Farm. Después volvió a subirse a su automóvil y regresó a su casa en el barrio República de la Sexta, donde las fuerzas de seguridad provinciales lo detuvieron.

¿Qué dice el comunicado de Atfar sobre el femicidio?

El sindicato remarcó que Candelas fue asesinada mientras estaba trabajando en la farmacia que funciona a metros del sanatorio Plaza y a tres cuadras de los Tribunales provinciales. Incluso trascendió que una de sus compañeras trató de defenderla del sospechoso de 55 años.

"El suceso ha generado un fuerte impacto, angustia y conmoción entre el personal, especialmente en quienes estuvieron presentes", advirtieron desde el gremio. En la zona del negocio también había clientas que conocían a la víctima y sufrieron el mismo golpe cuando recibieron la noticia.

>> Leer más: La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

La comisión directiva de Atfar decidió compartir un llamado de atención urgente en torno al femicidio. En este sentido, sus miembros principales argumentaron: "Entendemos que lo ocurrido debe motivar una revisión integral de las condiciones de seguridad para prevenir futuros hechos de violencia".

"Expresamos nuestro profundo dolor por la pérdida de nuestra compañera", añadieron desde la conducción del gremio. Además expresaron el compromiso de acompañar a la familia y a los trabajadores afectados por el ataque fatal.

Marketing Farm cerró por duelo en Dorrego y Zeballos

Después del operativo policial en la escena del crimen, la farmacia no volvió a abrir sus puertas este jueves. En la entrada principal, sólo quedaba pegada una hoja blanca que decía: "Cerrado por duelo".

Mientras tanto, Marketing Farm manifestó sus condolencias con familiares y amigos de Candelas a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. "Expresamos nuestro profundo dolor por el trágico fallecimiento de nuestra compañera y encargada de la sucursal de Dorrego y Zeballos", decía el mensaje.

La empresa colocó un crespón negro debajo de su logo como parte del comunicado sobre el femicidio. En este sentido, remarcaron: "Solicitamos respeto, empatía y acompañamiento para todas las personas afectadas por esta irreparable pérdida".

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