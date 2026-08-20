Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

En el Concejo de Rosario se sigue debatiendo un proyecto que elimina la obligación de fijar el mobiliario al piso en bares de entre 16 y 40 metros cuadrados

Bares con sillas y mesas atornilladas. Un tradicional local del microcentro de la ciudad

El Concejo Municipal de Rosario avanzó con la modificación de una norma que regula a los llamados bares americanos y busca eliminar la obligación de que las mesas, sillas y banquetas estén fijadas al piso. La iniciativa obtuvo este miércoles despacho favorable en la comisión de Planeamiento y fue derivada a la comisión de Gobierno para continuar su tratamiento.

El cambio apunta específicamente al artículo 3º de la ordenanza Nº 7.532/03 , que establece las condiciones para este tipo de establecimientos gastronómicos. La normativa alcanza a locales de entre 16 y 40 metros cuadrados y actualmente determina que deben contar con mesas, sillas o banquetas fijadas al piso.

El concejal Fabrizio Fiatti explicó que la modificación, impulsada por Carolina Labayru , busca directamente retirar esa obligación. Entre los fundamentos de la propuesta se plantea que mantener el mobiliario anclado al piso puede generar dificultades para la limpieza y desinfección de los locales.

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Según los considerandos del proyecto, la fijación del mobiliario “genera zonas de difícil acceso para las tareas de limpieza y desinfección, favoreciendo la acumulación de residuos orgánicos, la proliferación de plagas y bacterias”.

Una norma de más de 20 años

La discusión sobre los bares americanos comenzó a partir de un planteo de Labayru para actualizar una regulación sancionada en 2003 y adaptarla al funcionamiento actual de los pequeños locales gastronómicos.

La modificación no elimina las condiciones de habilitación, seguridad ni higiene que deben cumplir los establecimientos. El cambio se limita a la exigencia de que el mobiliario permanezca atornillado al piso.

En la presentación del proyecto, Labayru había planteado que la obligación quedó desactualizada y que incluso puede dificultar el funcionamiento cotidiano de los comercios.

“Encontramos una regla vieja que complicaba la vida sin beneficiar a nadie y proponemos cambiarla. Las ciudades cambian y las normas también tienen que actualizarse”, sostuvo la concejal.

También había señalado que permitir que las mesas y sillas puedan desplazarse facilitaría la reorganización de los espacios y las tareas de limpieza.

Cuántos bares americanos hay en Rosario

De acuerdo con datos de la oficina de Habilitaciones de la Municipalidad citados en el proyecto, Rosario tiene alrededor de 450 bares funcionando bajo este formato. A esa cifra se sumarían unos 100 establecimientos que, según estimaciones oficiales, funcionarían sin contar con el permiso correspondiente.

Los bares americanos representan así una parte significativa de la actividad gastronómica de la ciudad. Según un relevamiento de la Asociación Hotelero Gastronómica de Rosario, en 2025 había 1.742 establecimientos gastronómicos en total, considerando los distintos subrubros.

La ordenanza 7.532/03 define como bar americano al establecimiento autorizado para el expendio de bebidas alcohólicas y analcohólicas, cafés, masas y productos afines, con una superficie útil mínima de 16 metros cuadrados y máxima de 40.

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Además de la superficie, la norma contempla distintas condiciones para su funcionamiento, entre ellas la existencia de una barra y de mesas, sillas y/o banquetas.

El proyecto que ahora avanza en el Concejo no busca modificar esa definición ni flexibilizar los controles bromatológicos y de seguridad, sino exclusivamente eliminar la obligación de que ese mobiliario esté fijado al piso.

La propuesta deberá pasar ahora por la comisión de Gobierno antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.