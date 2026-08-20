La Capital | La Ciudad | bares

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

En el Concejo de Rosario se sigue debatiendo un proyecto que elimina la obligación de fijar el mobiliario al piso en bares de entre 16 y 40 metros cuadrados

20 de agosto 2026 · 11:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
Bares con sillas y mesas atornilladas. Un tradicional local del microcentro de la ciudad

Bares con sillas y mesas atornilladas. Un tradicional local del microcentro de la ciudad

El Concejo Municipal de Rosario avanzó con la modificación de una norma que regula a los llamados bares americanos y busca eliminar la obligación de que las mesas, sillas y banquetas estén fijadas al piso. La iniciativa obtuvo este miércoles despacho favorable en la comisión de Planeamiento y fue derivada a la comisión de Gobierno para continuar su tratamiento.

El cambio apunta específicamente al artículo 3º de la ordenanza Nº 7.532/03, que establece las condiciones para este tipo de establecimientos gastronómicos. La normativa alcanza a locales de entre 16 y 40 metros cuadrados y actualmente determina que deben contar con mesas, sillas o banquetas fijadas al piso.

El concejal Fabrizio Fiatti explicó que la modificación, impulsada por Carolina Labayru, busca directamente retirar esa obligación. Entre los fundamentos de la propuesta se plantea que mantener el mobiliario anclado al piso puede generar dificultades para la limpieza y desinfección de los locales.

>> Leer más: En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Según los considerandos del proyecto, la fijación del mobiliario “genera zonas de difícil acceso para las tareas de limpieza y desinfección, favoreciendo la acumulación de residuos orgánicos, la proliferación de plagas y bacterias”.

Una norma de más de 20 años

La discusión sobre los bares americanos comenzó a partir de un planteo de Labayru para actualizar una regulación sancionada en 2003 y adaptarla al funcionamiento actual de los pequeños locales gastronómicos.

La modificación no elimina las condiciones de habilitación, seguridad ni higiene que deben cumplir los establecimientos. El cambio se limita a la exigencia de que el mobiliario permanezca atornillado al piso.

En la presentación del proyecto, Labayru había planteado que la obligación quedó desactualizada y que incluso puede dificultar el funcionamiento cotidiano de los comercios.

“Encontramos una regla vieja que complicaba la vida sin beneficiar a nadie y proponemos cambiarla. Las ciudades cambian y las normas también tienen que actualizarse”, sostuvo la concejal.

También había señalado que permitir que las mesas y sillas puedan desplazarse facilitaría la reorganización de los espacios y las tareas de limpieza.

Cuántos bares americanos hay en Rosario

De acuerdo con datos de la oficina de Habilitaciones de la Municipalidad citados en el proyecto, Rosario tiene alrededor de 450 bares funcionando bajo este formato. A esa cifra se sumarían unos 100 establecimientos que, según estimaciones oficiales, funcionarían sin contar con el permiso correspondiente.

Los bares americanos representan así una parte significativa de la actividad gastronómica de la ciudad. Según un relevamiento de la Asociación Hotelero Gastronómica de Rosario, en 2025 había 1.742 establecimientos gastronómicos en total, considerando los distintos subrubros.

La ordenanza 7.532/03 define como bar americano al establecimiento autorizado para el expendio de bebidas alcohólicas y analcohólicas, cafés, masas y productos afines, con una superficie útil mínima de 16 metros cuadrados y máxima de 40.

>> Leer más: Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Además de la superficie, la norma contempla distintas condiciones para su funcionamiento, entre ellas la existencia de una barra y de mesas, sillas y/o banquetas.

El proyecto que ahora avanza en el Concejo no busca modificar esa definición ni flexibilizar los controles bromatológicos y de seguridad, sino exclusivamente eliminar la obligación de que ese mobiliario esté fijado al piso.

La propuesta deberá pasar ahora por la comisión de Gobierno antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.

Noticias relacionadas
Uno de los vehículos se estrelló contra la barrera de hormigón tras el choque.

Un choque múltiple en avenida Circunvalación provocó importantes demoras este jueves

El sector, en avenida Rouillón, es conocido por sus amplias áreas arboladas y su ambiente recreativo. Ahora mejorarán sus condiciones de uso. 

Avanza la licitación para la renovación integral del parque Oeste

Chapa y pintura a nuevo. El Barco Ciudad de Rosario es sometido a una reparación integral y profunda en el Astillero Fluvimar. Promente anclarlo en la Terminal Fluvial en noviembre.

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

sonda: tecnologia para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

Lo último

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Quiénes serán los árbitros de Newells y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Quiénes serán los árbitros de Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

La asociación de empleados advirtió que el asesinato amerita una "revisión integral" de las condiciones laborales. Marketing Farm también se refirió al caso

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local
Belgrano Cargas: luz verde a una privatización que pega en el corazón de Santa Fe
Economía

Belgrano Cargas: luz verde a una privatización que pega en el corazón de Santa Fe

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida
Policiales

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso
La Ciudad

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta
Policiales

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Ovación
Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo más a Newells para reforzarse

Por Hernán Cabrera
Ovación

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo más a Newell's para reforzarse

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo más a Newells para reforzarse

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo más a Newell's para reforzarse

Alpine llevará actualizaciones a Países Bajos pero no serán para Colapinto

Alpine llevará actualizaciones a Países Bajos pero no serán para Colapinto

Messi marcó su primer gol en Inter Miami tras la muerte de su padre: festejo con sus compañeros

Messi marcó su primer gol en Inter Miami tras la muerte de su padre: festejo con sus compañeros

Policiales
Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida
Policiales

Aumentan el monto de recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

Femicidio en una farmacia del centro: qué se sabe hasta el momento

Femicidio en una farmacia del centro: qué se sabe hasta el momento

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

La Ciudad
Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso
La Ciudad

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

Rosario para jóvenes: los mejores planes para hacer con amigos o pareja

Rosario para jóvenes: los mejores planes para hacer con amigos o pareja

Muerte súbita: buscan que los rosarinos sepan cómo actuar para salvar vidas

Muerte súbita: buscan que los rosarinos sepan cómo actuar para salvar vidas

Un choque múltiple en avenida Circunvalación provocó importantes demoras este jueves

Un choque múltiple en avenida Circunvalación provocó importantes demoras este jueves

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario
Policiales

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay
La Región

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

La ilusión de Central levantó vuelo: viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La ilusión de Central levantó vuelo: viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera
Ovación

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

Insólita explicación de Francisco Adorni sobre su declaración jurada
Política

Insólita explicación de Francisco Adorni sobre su declaración jurada

Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios
Politica

Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios

El gobierno llamó a licitación para concesionar el ferrocarril Belgrano Cargas
Economía

El gobierno llamó a licitación para concesionar el ferrocarril Belgrano Cargas

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja
Información General

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: No sorprende
La Ciudad

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "No sorprende"

El consumo de carne vacuna cayó 12 % en lo que va del año en Argentina
Economía

El consumo de carne vacuna cayó 12 % en lo que va del año en Argentina

Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel
Información General

Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel

ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros y controles parentales
Información General

ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros y controles parentales

Presunto lavado de dinero: Espert amplió su descargo en la causa
Política

Presunto lavado de dinero: Espert amplió su descargo en la causa

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei
Política

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei

Misiones: festejó su cumpleaños con una torta decorada con una esvástica
Información General

Misiones: festejó su cumpleaños con una torta decorada con una esvástica

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Hidrovía: en septiembre toma el control la nueva concesionaria
Economía

Hidrovía: en septiembre toma el control la nueva concesionaria

El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín
Zoom

El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín

El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: Cometí un enorme error
Ovación

El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: "Cometí un enorme error"