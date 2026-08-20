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Todo listo para el nuevo desembarco de Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario

El presidente asistirá mañana al acto por los 142 años de la entidad y hay expectativa por el contenido de su discurso. Gremios y organizaciones sociales se movilizan

20 de agosto 2026 · 15:37hs
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Javier Milei desembarcará nuevamente en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Foto Leonardo Vincenti / La Capital

Javier Milei desembarcará nuevamente en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El presidente Javier Milei volverá este viernes a la ciudad para participar del acto central por el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Al igual que anteriores oportunidades, seguramente el contacto con los directivos de la Bolsa, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin será mínimo.

Milei llegará al aeropuerto de Rosario, cerca de las 19. Desde allí se dirigirá en helicóptero hasta la pista de Prefectura y luego irá a la Bolsa en un vehículo oficial.

Se estima que, a partir de las 19, el jefe del Estado comenzará su discurso, con un breve contacto con las autoridades sin más lugar que para los saludos.

Esperando los anuncios de Milei

Sin certezas sobre posibles anuncios, la Bolsa planteará, como adelantó La Capital, que se activen los procesos para mejorar las líneas de ferrocarriles para la logística del agro.

Al respecto, el Ministerio de Economía nacional acaba de lanzar el llamado a licitación para concesionar tres líneas Belgrano Cargas, una privatización que pega en el corazón de Santa Fe.

No obstante, hay temas que en principio están en la agenda de Milei, como la morosidad y la incertidumbre que se produjo en las últimas semanas por las tasas de interés.

El desembarco del primer mandatario fue coordinado entre la BCR y el equipo de Protocolo de Presidencia y Casa Militar, que planifica y ejecuta los desplazamientos de Milei.

En agosto de 2024 el presidente participó de los festejos por los 140 años de la Bolsa y en 2025 volvió para el 141° aniversario, marco en el cual pronunció un extenso discurso de neto corte económico frente a un auditorio colmado de empresarios del complejo agroindustrial, financiero y pyme de la región.

Por eso, la nueva visita de Milei a la entidad volverá a reunir a referentes políticos, empresarios y dirigentes del ámbito productivo.

La llegada del presidente se registrará pocos días después de la presencia en Rosario del viceministro de Economía nacional, José Luis Daza, quien, en el marco de Idea Rosario 2026, habló frente a empresarios sobre las perspectivas económicas del gobierno libertario.

La de este viernes será también la segunda visita de Milei a Rosario durante 2026: el 20 de junio pasado encabezó el acto oficial por el Día de la Bandera en el Monumento.

Movilización

Paralelamente, la Multisectorial que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) de Rosario, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros espacios, declaró a Milei como “persona no grata en la ciudad”.

En esa línea, programaron una marcha y concentración, desde las 17.30, en la plaza Sarmiento para repudiar la presencia del jefe del Estado en la Bolsa.

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