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Central se juega todo en Brasil para mantener viva su gran ilusión de la Copa Libertadores

El Canalla visita a Corinthians en el partido revancha por los octavos de final, tras el empate sin goles en el Gigante. Si pasa, lo espera Estudiantes

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

20 de agosto 2026 · 15:14hs
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Jorge Almirón sonríe en la previa del viaje a San Pablo. Su Central irá por la clasificación a cuartos de final.

Leonardo Vincenti / La Capital

Jorge Almirón sonríe en la previa del viaje a San Pablo. Su Central irá por la clasificación a cuartos de final.

Después de tanta espera, el momento llegó para Central. Esta noche habrá una brutal algarabía de los canallas en Brasil o el desencanto propio de una eliminación. Todo por esos 90 minutos electrizantes que se esperan en San Pablo ante Corinthians (a las 21.30) y que serán la continuidad del primer examen rendido en el Gigante, en el que al equipo de Jorge Almirón le faltó contundencia para marcar la diferencia. El Canalla se juega el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde ya espera Estudiantes tras su victoria en Chile frente a Universidad Católica.

El fútbol hace de cada instante un momento especial, en el que los desafíos van encontrando o no correlato con las expectativas. Lo que vivirá Central en el Arena Corinthians será el partido más importante en lo que va del año. Allá lejos en el tiempo lo fue el clásico, después el partido con Independiente por los octavos de final del torneo Apertura, más tarde el de Racing (por cuartos) y ni hablar el de River (semifinales). Pero todos ellos fueron apareciendo en medio de un andar en el que siempre estuvo muy claro que el objetivo más potente de este 2026 era la Copa Libertadores.

Es la zanahoria que persigue también el capitán y máximo referente Ángel Di María, quien volvió a Central para pelear por cosas importantes, y esto califica como tal. Hace 20 año pudo jugarla con la camiseta canalla, pero siendo un purrete y quedando eliminado en la fase de grupos. Hoy, con un recorrido inmenso en la élite del fútbol y una espalda inmensa, su presencia es un motor más.

La adrenalina de la Libertadores

Hubo mucha adrenalina hace una semana en el Gigante de Arroyito, cuando fue el turno del partido de ida, pero ahora es diferente. Ahora sí son 90 minutos (puede haber penales) en los que será a todo o nada. Es clasificación o eliminación. Ya no hay medias tintas para este puñado de equipos que mantienen vivo el sueño de la Libertadores y en el que Central está metido.

Marco Ruben fue uno de los más requeridos por los hincas de Central en el aeropuerto de Fisherton.

Marco Ruben fue uno de los más requeridos por los hincas de Central en el aeropuerto de Fisherton.

>>Leer más: Central: la ilusión en alza para martillar y romper una racha en Brasil con números en rojo

La Copa Libertadores siempre es un plato tentador, más para aquellos clubes que nunca pudieron ganarla. Pero en Arroyito este año todo parece especial. Quizá la ilusión sea desmedida, pero es el sentimiento predominante de casi todos los canallas. Tan fuerte es esa confianza que las expectativas que se depositaron en el mercado de pases tenían que ver pura y exclusivamente con ver qué refuerzos de jerarquía llegaban para ir por la Libertadores. Si ese equipo después podía pelear por el título en el torneo Clausura, por la tabla acumulada o la Supercopa Internacional, mejor, pero el foco siempre estuvo puesto en el certamen continental.

Fue bueno el tránsito en la fase de grupos, pese a ese primer puesto que se le escapó en la última fecha, pero lo que hay en el horizonte ya tiene otro color, otro impacto. Ahora un gol puede valer oro y un mínimo error implicar un golpazo.

Las armas del Canalla

Y Central va a la cancha de Corinthians habiendo dejado en claro que cuenta con las armas necesarias como para hacer sentir incómodo al Timao. Pudo haber llegado a este encuentro con algo de oxígeno, pero la falta de claridad en los metros finales no lo dejó pasar del cero en ese primer chico.

Por eso, la sensación más fuerte con la que viajó Central a Brasil fue la de saber que, al menos, Corinthians es de esos equipos que merecen el respeto necesario, pero que mostró cierta vulnerabilidad.

Central necesita del mejor nivel de Ángel Di María para que las chances de clasificación sean más grandes.

Central necesita del mejor nivel de Ángel Di María para que las chances de clasificación sean más grandes.

>>Leer más: Los tres jugadores de Central que deben cuidarse de las amarillas pensando en la clasificación

¿Dónde más se palpa la ilusión que hay hoy en Arroyito? En la levantada que mostró el equipo en los últimos partidos y que lo llevó a este presente mucho más convincente, que nada tiene que ver con aquel final del primer semestre, en el que fue una pálida tras otra.

Almirón, con otra imagen

Simple de explicar. Hasta hace algunas pocas semanas, este partido se hubiese puesto como una bisagra en la vida de Almirón como técnico de Central. Hoy puede haber alguien a quien esa idea se le cruce por la cabeza, pero no es el pensamiento predominante.

Central mejoró, se metió en los primeros puestos de la zona B en el Clausura, está a tres puntos en la tabla anual y viene de hacer un partido correcto ante Corinthians.

Sirve todo eso, incluso hasta el envión que logró, con un equipo alternativo, en el triunfo ante Barracas Central. El contexto cuenta, pero Central cierra los ojos por un instante y cuando los abra querrá que el sueño de la clasificación a cuartos de final sea una realidad.

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