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Avanza el proceso licitatorio para la renovación integral del parque Oeste

Se llevó a cabo la apertura de ofertas para la obra que contempla nuevos usos deportivos y recreativos

20 de agosto 2026 · 06:30hs
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El sector

El sector, en avenida Rouillón, es conocido por sus amplias áreas arboladas y su ambiente recreativo. Ahora mejorarán sus condiciones de uso. 

El intendente Pablo Javkin presidió el acto de apertura de sobres con las ofertas licitatorias para la renovación integral del parque Oeste, una obra con millonaria inversión que contempla la intervención en 13 hectáreas, reconstruyendo más de 130.000 metros cuadrados para concretar un ámbito más ordenado, más accesible y con más posibilidades de uso. La iniciativa, con un presupuesto oficial de $1.850.000.000, busca preservar y poner en valor la condición de gran oasis verde que configura ese ámbito en el corazón del distrito oeste. Se prsentaron siete empresas.

El encuentro se desarrolló el martes en el Polideportivo Parque Oeste, de avenida Rouillón al 2000, junto a representantes de clubes, instituciones y vecinos y vecinas del sector, ante quienes el intendente precisó detalles de la intervención que transformará el emblemático espacio público.

El plan de renovación integral del parque Oeste busca mejorar las condiciones de uso, ordenar las distintas actividades y sumar nuevas posibilidades deportivas, recreativas y de encuentro para los vecinos.

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El proyecto de reordenamiento y puesta en valor del parque Oeste propone una intervención integral sobre uno de los principales espacios verdes del distrito oeste, con el objetivo de mejorar sus condiciones de uso, ordenar las distintas actividades que actualmente se desarrollan en el predio y sumar nuevas posibilidades deportivas, recreativas y de encuentro para los vecinos.

Actualmente, el parque presenta una importante superficie verde y una significativa presencia de arbolado consolidado, dentro del cual conviven instalaciones deportivas, sectores pertenecientes a clubes e instituciones, espacios recreativos y grandes áreas de uso libre. Sin embargo, la distribución actual de estas actividades y la falta de una estructura clara de recorridos y sectores definidos hacen necesario avanzar en un ordenamiento general del espacio, aprovechando mejor sus dimensiones y fortaleciendo su carácter de parque público.

La propuesta parte de reconocer y preservar ese patrimonio existente. El parque Oeste continuará siendo, fundamentalmente, un gran oasis verde, pero con una organización que permita aprovecharlo mejor, hacerlo más accesible y generar mejores condiciones para todas las actividades que allí se realizan.

El nuevo esquema reorganiza las áreas deportivas existentes y genera mejores condiciones para los clubes e instituciones que funcionan dentro del predio, definiendo con mayor claridad sus espacios y permitiendo una convivencia más adecuada con el uso público general del parque. También se amplían y jerarquizan los sectores destinados al polideportivo y a la práctica deportiva, consolidando las canchas existentes e incorporando nuevos espacios. La planta general del proyecto permite observar esta nueva organización y la relación entre las áreas deportivas, recreativas y verdes.

Parque oeste: senderos peatonales  

Uno de los principales cambios será la incorporación de una red de senderos peatonales que vincula los distintos sectores del parque, generando recorridos más claros y continuos. Estos senderos permitirán atravesar el predio, caminar, correr y realizar actividad física, pero también conectar las áreas deportivas con los sectores de recreación y permanencia.

A esta nueva estructura se sumarán espacios de juegos, sectores de descanso y encuentro, mesas, bancos y nuevo equipamiento urbano, distribuidos estratégicamente dentro del parque y asociados a sus recorridos. De esta manera, se busca ampliar las posibilidades de uso cotidiano para personas de distintas edades, incorporando lugares para jugar, encontrarse, descansar o simplemente disfrutar del espacio verde.

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