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El tiempo en Rosario: jueves cambiante, con posibles lluvias y también algo de sol

La máxima llegaría a los 20º y la mínima sería de apenas 6º

19 de agosto 2026 · 23:29hs
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El tiempo en Rosario: jueves cambiante, con posibles lluvias y también algo de sol

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 20 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 20º, una mínima de 6º, posibles lluvias aisladas en la mañana y cielo parcialmente nublado en la tarde.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del sudoeste, una marca de 9º y una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento de lluvias aisladas que se mantendría durante la mañana, ya con los termómetros bajando a 6º. Pero por la tarde las condiciones cambiarían: se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 20º, mientras que para la noche se anuncia un registro de 13º y posibles fuertes ráfagas de viento.

El viernes estaría parcialmente nublado, con un descenso de la máxima (que rondaría los 15º) y un aumento de la mínima (que no bajaría de los 9º).

Para el sábado se espera nuevamente cielo parcialmente nublado, con registros entre 14º y 4º.

El domingo estaría parcialmente nublado después de algunas neblinas matinales, nuevamente con una máxima de 14º y una mínima de 4º.

La semana próxima arrancaría con un lunes parcialmente nublado, una máxima de 17º y una mínima de 5º.

El martes habría un aumento en las marcas, con 19º de máxima y 10º de mínima, otra vez con cielo parcialmente nublado.

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