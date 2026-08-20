Central en los octavos de la Libertadores: la historia negra de Corinthians cuando jugó en su estadio.

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Corinthians y Rosario Central tendrá este jueves un escenario especial. Y el concepto no solo tiene que ver con la modernidad del Neo Química Arena, actual casa del Timao, inaugurada para el Mundial de Brasil a mediados de 2014.

Es que, en ese reducto, Corinthians ya fracasó en estos últimos 12 años en tres intentos por acceder a los cuartos de final de la Copa. Siempre definiendo en casa, el Timao no pudo frente a Guaraní de Paraguay en 2015, ante Nacional de Montevideo en 2016 ni contra Colo Colo en 2018.

Pero además, cuando ingrese esta noche al Neo Química, seguramente se encenderá un recuerdo inolvidable para un jugador de Rosario Central. Se trata nada menos que de su capitán, Ángel Di María. ¿La razón? A poco de ser inaugurado, el 1ero de julio de 2014, Argentina se enfrentó en ese estadio ante Suiza por los octavos de final del Mundial de Brasil. Y la selección, que por entonces dirigía Alejandro Sabella, se impuso por 1 a 0 con un gol anotado en la agonía del tiempo suplementario por el ahora capitán canalla.

Antes de que se construyera el Neo Química Arena, con capacidad para unas 50 mil personas, Corinthians no tenía un reducto propio de gran tamaño y ejercía de local en el Estadio de Pacaembú (Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho). Allí el Timao consiguió el éxito más importante de su historia, fue campeón de Libertadores en 2012. En la final, después de empatar en el primer juego en La Bombonera ante Boca (1-1), venció en el partido decisivo por 2 a 0 y se quedó con la Libertadores 2012.

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Del Pacaembú al Neo Química Arena

También en el Pacembú, Corinthians eliminó a Rosario Central de la Libertadores 2000. En el único antecedente de enfrentamiento entre ambos, los auriazules discutieron al Timao el acceso a 4tos de final de la competencia. En el cruce hubo un triunfo para cada uno. Central ganó en el Gigante 3-2 y Corinthians lo hizo por el mismo marcador en San Pablo. Hubo que desempatar con remates desde el punto penal, y allí prevalecieron los brasileños.

Ahora, como lo hizo en el 2000 en el Pacaembú, Corinthians buscará ante Central su boleto a cuartos de la Copa. Pero en este caso será en el Neo Química Arena. Desde que fue inaugurado, en 2014, el Timao definió tres series de octavos de final de Libertadores en este estadio. Y nunca consiguió avanzar a cuartos. Esto ocurrió en 2015 contra Guaraní (dos victorias de Guaraní, como local 2 a 0 y de visitante 1 a 0), en 2016 ante Nacional (empates, 0-0 en Uruguay y 2-2 en Brasil, avanzó Nacional por gol de visitante) y en 2018 frente a Colo Colo (Victoria del Cacique 1 a 0 en Chile, derrota en San Pablo 2 a 1, avanzaron los chilenos por gol de visitante).

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