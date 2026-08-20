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El sol vuelve por un rato, aunque con una abrupta caída en las temperaturas

Las nubes se tomarán un descanso pero los registros térmicos estarán cerca de 0º, en lo que será uno de los últimos pulsos fríos del invierno

20 de agosto 2026 · 14:27hs
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Las temperaturas estarán cerca de 0º pero el sol ayudará a sobrellevar el descenso térmico.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Las temperaturas estarán cerca de 0º pero el sol ayudará a sobrellevar el descenso térmico.

Luego de tres semanas, el sol vuelve a brillar durante un rato en el cielo de Rosario. De todos modos, su aparición y la remoción de las nubes, que están sobre la ciudad desde principios de agosto y no quieren irse, vendrán con consecuencias porque las temperaturas bajarán abruptamente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que desde este jueves por la noche, el viento comience a soplar desde el sur, con ráfagas que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora.

Hacia el viernes, esa condición hará que la temperatura máxima baje hasta los 15º y la mínima hasta los 7º, con un cielo que estará parcialmente nublado.

>> Leer más: Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Cuándo vuelve el sol a Rosario

Desde este jueves y hasta el sábado, el sol volverá a brillar de manera intermitente en Rosario, aunque por un breve lapso. El pronóstico marca que el cielo estará mayormente despejado hacia la mañana, ideal para contrarrestar el marcado descenso en las temperaturas que habrá durante la jornada: se espera que la máxima sea de 14º, mientras que la mínima bajará hasta los 2º.

Para la tarde, la condición cambiará a parcialmente nublado, por lo que el cielo se volverá a cubrir de a poco nuevamente. De esta manera, se dará uno de los últimos pulsos fríos del invierno, que concluye en unas pocas semanas.

>> Leer más: El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

Hacia el domingo, se espera la presencia de neblinas matinales y cielo parcialmente nublado durante el resto del día, otra vez con frío: la temperatura máxima no pasará de 14º y la mínima será de apenas 4º.

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