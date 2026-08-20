La Municipalidad de Rosario lanzó una diplomatura en gestión para sus equipos de salud

La iniciativa forma parte de un programa de capacitación para trabajadores de la salud del municipio. Dura un año lectivo y está certificada por la UNR

Con el objetivo de mejorar la formación de sus equipos, la Secretaría de Salud municipal puso en marcha una Diplomatura en Gestión de las Organizaciones Sociosanitarias . La formación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión en el sistema público de salud, promoviendo la toma de decisiones basada en información, la identificación y el abordaje de problemas complejos, el trabajo en red, la articulación intersectorial. Asimismo, busca contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico, situado y comprometido, capaz de traducirse en acciones concretas de mejora en los servicios y sistemas de salud .

La diplomatura surgió como una propuesta conjunta de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, a través de su Área de Formación y Capacitación, y el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) .

Se trata de la primera experiencia del municipio en tener un trayecto formativo para gestores certificado en forma de diplomatura y avalado por la UNR . Por eso, cada uno de las y los trabajadores que realicen este trayecto formativo serán diplomados por la UNR.

Desde el año 2024 se desarrollan en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública diversas instancias de formación en gestión de organizaciones sociosanitarias dirigidas a equipos de conducción y gestión . Estas experiencias formativas se estructuraron en torno al abordaje de problemas reales y complejos de gestión, promoviendo el trabajo interdisciplinario e intersectorial, así como el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones situadas.

A partir de este recorrido, la diplomatura se propone consolidar y profundizar este proceso de formación. La diplomatura consta de un año lectivo de formación, con 9 seminarios donde se tratan diversos temas de la gestión, como organizaciones sanitarias, epidemiología, economía y derecho en salud, entre otras.

Una propuesta con historia

Los programas de formación de los trabajadores de la salud municipal se iniciaron a inicios de los 90, como parte del proyecto estratégico de desarrollo de un sistema de salud "inédito para países latinoamericanos que hoy es un sello distintivo para Rosario", según destacan desde la cartera sanitaria.

Durante décadas, centenares de trabajadores de la salud y gestores, incluyendo a secretarios y ministros de salud de esta y otras ciudades y provincias han pasado por estos espacios formativos que han incluido, entre otros, a maestrías y especializaciones del campo sanitario.

Profundizando este camino, a partir del año 2024 se crea una nueva Área de Formación y Capacitación en Salud que, además de las actividades de pregrado, postgrado, docencia, investigación y divulgación, integre desde la mirada de la educación permanente a todos los trabajadores que forman la red de salud: profesionales de la salud, operarios, técnicos, personal de higiene, administrativos, equipos de gestión, entre otros, además de ofrecer espacios formativos destinados a la comunidad.