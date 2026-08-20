La Capital | Política | Fernando Cerimedo

Cerimedo dijo que con Beller tenía una relación de amistad y negó participación en el ataque

El exasesor del presidente Javier Milei declaró ante la Justicia de Bolivia. La Fiscalía solicitó la presión preventiva

20 de agosto 2026 · 17:00hs
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Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, está acusado de contratar sicarios para matar a su pareja boliviana.

Fernando Cerimedo declaró en Bolivia este jueves tras haber sido imputado por “tentativa de femicidio” en la causa que investiga el ataque de sicarios contra su ex pareja, Nadia Beller, con quien aseguró que tenía “una relación de amistad”.

Tras haberse negado dos veces a hablar, este jueves el exconsultor político de Javier Milei prestó declaración en forma voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y contó que conoció a la abogada de 33 años en octubre de 2025 mediante un amigo en común.

En lo que refiere a la causa, aún faltan realizar pericias balísticas, informáticas y de telefonía, mientras que el personal del hotel y de la ambulancia, que trasladó a la víctima, deben prestar declaración.

Además, la Fiscalía le solicitó a la jueza que fije la fecha de audiencia para resolver el pedido de medidas cautelares.

“La conozco desde octubre de 2025. Nos conocimos a través de un amigo común, por la campaña con Ideas Universidad de Santa Cruz”, afirmó Cerimedo en su declaración.

Indicó que la relación empezó de forma amistosa y que luego la mujer se mudó a su departamento en La Paz, la capital del país andino. “En diciembre de 2025 firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café. Se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto”.

Mensaje de Cerimedo

El actual colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que vio a Beller por última vez el 17 de agosto y que ella le dijo que iría al hotel Viru Viru donde fue atacada por sicarios.

Añadió que al día siguiente tomó un vuelo rumbo a La Paz a primera hora de la mañana por lo que negó haber tenido algún tipo de participación en el ataque.

“El día domingo, nos vimos, me dijo que iba al hotel (Viru Viru, donde sucedió el ataque). El lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00”, relató.

La Justicia de Bolivia debía decidir si Cerimedo continuaba preso o quedaba en libertad, ya que el consultor político se iba a presentar este jueves a las 14.30 (hora local) ante un juez, pero la instancia fue suspendida.

La fiscal Yolanda Aguilera y Herlan Rodríguez Cuevas calificaron el hecho como “feminicidio en grado de tentativa” y pidieron 6 meses de prisión.

En Bolivia se trata de un delito que conlleva una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto y acorde con los fiscales, no admite otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva.

Pedido de prisión

“La comisión de fiscales pedirá al juez que Cerimedo sea remitido en una cárcel porque existen los riesgos de fuga y obstaculización a la investigación, al considerar que no tiene domicilio, residencia, familia, negocios o trabajos asentados en el país debidamente acreditados”, según precisó el diario boliviano El Deber.

>> Leer más: Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia por un presunto ataque a balazos

En cuanto la detención preventiva pidió que sea “en el centro de rehabilitación San Pedro-Chonchocoro de la ciudad de La Paz, sin plazo, por tratarse de un delito que no da lugar a otra medida cautelar diferente a la detención preventiva”, y recién como alternativa piden “en su caso, el plazo máximo de detención de 180 días”.

Según la imputación, Cerimedo como autor intelectual del ataque habría planificado el atentado contra Beller, al incentivar a la víctima a concurrir al hotel, donde se produjo el ataque con la excusa de conseguir información de inteligencia sobre un supuesto caso de abuso sexual vinculado al ex presidente de Bolivia Evo Morales, y le prometió que le brindaría protección con custodios armados para que estuviera segura.

Añade que supuestamente el consultor político orquestó el hecho de forma remota mediante conversaciones telefónicas e hizo que terceros en condición de autores materiales concretaran el hecho.

La Fiscalía se centra en las comunicaciones telefónicas, el registro del lugar del hecho, las fotografías y el intento de fuga.

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