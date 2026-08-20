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SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

Con experiencia en movilidad, transporte público, seguridad, semaforización, gestión de activos, estacionamiento y residuos, SONDA integra datos e inteligencia artificial para construir ciudades más amigables, seguras y eficientes

20 de agosto 2026 · 06:10hs
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SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

Una ciudad inteligente no se define por la cantidad de tecnología que incorpora, sino por su capacidad para utilizarla en beneficio de sus ciudadanos. Saber cuándo llegará el transporte, circular con mayor fluidez, recibir una respuesta rápida ante un incidente o encontrar un espacio disponible para estacionar son mejoras concretas que pueden transformar la experiencia cotidiana.

Con presencia en 13 países y más de 15.000 profesionales, SONDA se especializa en el desarrollo y la integración de soluciones para Smart Cities en América Latina. La compañía combina inteligencia artificial, analítica avanzada y conocimiento de la operación urbana para ayudar a las ciudades a anticipar situaciones, optimizar sus recursos y responder mejor a las necesidades de las personas.

Su enfoque parte de una visión integral: movilidad, transporte público, semáforos, seguridad, activos urbanos, estacionamiento y residuos no deberían funcionar como sistemas aislados. Cuando la información de estas áreas se conecta, la ciudad puede comprender mejor lo que sucede en sus calles y transformar los datos en decisiones.

Experiencia aplicada a la vida en las ciudades

En MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO, SONDA participa en proyectos para algunas de las principales redes de la región. Sus soluciones permiten monitorear flotas en tiempo real, gestionar recorridos y paradas, anticipar desvíos y brindar información más precisa sobre los tiempos de llegada.

Para los organismos responsables, estas capacidades permiten mejorar la planificación y responder con mayor rapidez ante cambios en la demanda. Para los ciudadanos, se traducen en viajes más previsibles, menor incertidumbre y una mejor experiencia al utilizar el transporte público.

La compañía integra, además, tecnología para la gestión y validación del pago de pasajes. Se trata de sistemas capaces de procesar millones de transacciones con altos niveles de disponibilidad, seguridad y continuidad operativa. La tecnología hace posible que el ciudadano acceda al servicio de manera simple, mientras genera información para comprender mejor cómo se mueve la ciudad.

En SEGURIDAD URBANA, SONDA combina cámaras e inteligencia artificial para detectar eventos, generar alertas y facilitar respuestas más rápidas. Estas capacidades forman parte de proyectos desarrollados en la región, donde cámaras e inteligencia artificial contribuyen al monitoreo inteligente del espacio público.

El impacto se refleja tanto en la capacidad de respuesta de la ciudad como en la percepción del ciudadano: espacios mejor monitoreados, situaciones detectadas con mayor rapidez y una sensación real de mayor seguridad al transitar.

En SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE, el análisis del flujo vehicular permite adaptar los tiempos de los semáforos, mejorar la circulación y reducir esperas innecesarias. Así, la ciudad puede responder dinámicamente a lo que sucede en las calles y ofrecer recorridos más fluidos a conductores, pasajeros y peatones.

Servicios que se anticipan a las necesidades

Otro de los ámbitos en los que trabaja SONDA es la GESTIÓN PREDICTIVA DE ACTIVOS URBANOS. Luminarias, cámaras, dispositivos de movilidad y otros equipamientos pueden monitorearse para conocer su estado, anticipar necesidades de mantenimiento y maximizar su disponibilidad.

Este enfoque permite pasar de actuar cuando el problema ya ocurrió a detectar señales tempranas y planificar las intervenciones. Para el ciudadano, el resultado es concreto: servicios disponibles, espacios mejor mantenidos y una ciudad que responde antes.

En la GESTIÓN DE RESIDUOS, el análisis de datos permite optimizar las rutas de recolección, asignar los recursos de manera más eficiente y adaptar la operación a las necesidades de cada sector. Esto puede traducirse en menos recorridos innecesarios, servicios más oportunos y espacios urbanos más limpios y ordenados.

A estas capacidades se suma el ESTACIONAMIENTO PREDICTIVO, una solución que combina inteligencia artificial y modelos predictivos para anticipar en qué sectores habrá mayores probabilidades de encontrar un espacio disponible.

A partir del análisis de información histórica y operativa, la tecnología puede orientar al ciudadano antes de iniciar su recorrido, reducir el tiempo de búsqueda y disminuir la circulación innecesaria de vehículos. Al mismo tiempo, aporta a la gestión pública datos sobre ocupación, rotación y uso del espacio urbano.

Una ciudad integrada alrededor del ciudadano

El verdadero valor de estas soluciones aparece cuando dejan de funcionar de manera independiente. La información del transporte público puede integrarse con la del tránsito y la semaforización; los datos del estacionamiento pueden complementar la planificación de la movilidad; y las cámaras y los activos urbanos pueden aportar una visión más completa sobre lo que sucede en el espacio público.

Esta integración permite que la ciudad no solo registre los problemas, sino que pueda anticiparlos, coordinar sus recursos y responder de manera más eficiente.

Para los ciudadanos, se percibe en experiencias cotidianas: transportes más previsibles, una circulación más fluida, mayor facilidad para encontrar estacionamiento, respuestas más rápidas ante incidentes y servicios urbanos que funcionan mejor.

La visión de SONDA para las Smart Cities pone al ciudadano en el centro. La tecnología y la inteligencia artificial son las herramientas; el objetivo es construir ciudades más seguras, amigables y tecnológicas, en las que cada innovación produzca una mejora visible en la calidad de vida de las personas.

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