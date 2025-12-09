La Capital | La Ciudad | Cortes de tránsito

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizan en diferentes puntos de la ciudad. Desde la CCC reclamaron trabajo y rechazaron el proyecto de reforma laboral

9 de diciembre 2025 · 11:01hs
La protesta en avenida Sabin y Juan José Paso se coordinó con cortes de tránsito.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La protesta en avenida Sabin y Juan José Paso se coordinó con cortes de tránsito.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas iniciaron este martes una protesta con cortes de tránsito en Rosario. La iniciativa es parte de una jornada nacional de movilización contra las políticas del gobierno. "La gente está tratando de sobrevivir y que pase esta pesadilla", dijo uno de los referentes locales.

El líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Delmonte, dijo que los piquetes para promover una "Navidad con trabajo y sin hambre" son una reacción ante el crecimiento de la pobreza. Durante un reportaje en LT8 rechazó los anuncios oficiales sobre una mejora en este sentido. "Nuestra estadística es ver que cada vez hay más familias que se incorporan a las ollas populares", manifestó.

El dirigente rosarino criticó la política del presidente Javier Milei. "Ha sido inflexible con todo el mundo y el que no tiene alguna forma de obtener alguna respuesta en cercanía, la va a pasar muy mal en las fiestas", advirtió.

¿Dónde hay cortes de tránsito en Rosario?

Las protestas anunciadas por la CCC y otras organizaciones se programaron entre las 9 y las 11 de la mañana en los siguientes cruces de calles:

  • Alfonsín y Laguna
  • Avenida Sabín (ex Travesía) y Juan José Paso
  • Sarmiento y Rioja
  • Avenida San Martín (Villa Gobernador Gálvez) y colectora de avenida Circunvalación
  • Paseo del Pino (San Lorenzo)
Embed - CORTES Y PROTESTAS POR "UNA NAVIDAD CON TRABAJO Y SIN HAMBRE" - EDUARDO DEL MONTE

Por otra parte, la protesta incluye un corte de tránsito entre las 10 y las 13 sobre avenida Presidente Perón y Circunvalación. Para las 12 se lanzó la convocatoria al acto central en el mismo lugar y los responsables garantizaron la circulación sobre la autopista urbana, mientras que la ex Godoy permanecerá cerrada hasta el final de la actividad.

>> Leer más: El índice de pobreza bajó al 28,1% en el Gran Rosario durante el primer semestre

Los bloqueos y manifestaciones se pusieron en marcha pasadas las 9 de la mañana en distintos sectores de la ciudad. El Polo Obrero se reunió en la puerta de la sede de Ansés, sobre la esquina de Rioja y Sarmiento, mientras que la CCC hizo lo propio cerca el extremo sur de calle Ayacucho, en el límite con Villa Gobernador Gálvez.

Protesta

Previamente, Delmonte comentó que la demanda de ayuda alimentaria se sostuvo a pesar del descenso de la pobreza en el registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). "Nadie va a hacer fila a una olla porque le gusta. Hoy cocinan acá y mañana a 10 cuadras. Pasado mañana es a cinco cuadras y voy a buscar con el platito ahí", describió en cuanto a la mecánica de quienes buscan comida en la calle a diario.

Crítica a la reforma laboral

El líder de la CCC en Rosario recordó que la protesta se impulsó junto a distintas organizaciones gremiales. A continuación señaló que el trabajo es un factor fundamental para analizar la cuestión: "Entendemos que es el punto donde empieza todo el problema".

El dirigente se plantó "en la vereda de enfrente" del proyecto de reforma laboral que prepara el gobierno, ya que apunta fundamentalmente a una quita de derechos" que no sólo afectará a quienes tienen empleo formal. "Va a haber una nivelación para abajo de todos los sectores, se va a institucionalizar la precarización", sostuvo.

Protesta

Delmonte sostuvo que la política económica actual consiste en una "recesion brutal generada por el propio gobierno para contener la inflación de manera salvaje". En base a esta descripción, señaló: "Están facilitando condiciones para poder despedir y que las empresas ajusten".

"El gobierno busca reacomodar el sistema laboral a las condiciones de superexplotación que se imponen a nivel mundial, empezando por China", opinó el referente de la CCC. Más tarde, la protesta se puso en marcha con diferentes expresiones afines en el microcentro y otros puntos de la ciudad.

