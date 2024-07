Milei echó a otro asesor que cuestionó el rumbo económico del gobierno

En el programa de Eduardo Feinmann, Karagozian sostuvo, ante las críticas de la oposición sobre si “el gobierno se estrella” , que no solo el peronismo, sino también “ muchos economistas creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 o 1.000 pesos” y aclaró que pertenecía al grupo “de los que difieren en que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio de economía” , lo que fue entendido como una crítica al Poder Ejecutivo.

>> Leer más: Baja en el Gobierno: Franco Spotorno renunció al Consejo de Asesores de Javier Milei

Otra de las disidencias marcadas por el asesor saliente fue que el gasto público “lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y no en dólares” y si bien admitió que “el dólar está atrasado”, sostuvo que devaluar no sería una solución. “No podes tener un dólar barato que hace que la gente llene el estadio en Miami y querer tener una gente que pueda comer y no se sienta pobre aun teniendo empleo. Argentina está carísima en dólares y en sueldos”, sentenció en la participación televisiva que marcó su despido.

Karagozian no es el primer funcionario que pierde su trabajo por mostrarse díscolo del presidente o de alguno de sus ministros más cercanos. El asesor Franco Spotorno también había esbozado ciertas críticas contra el titular del palacio de Hacienda y el presidente del Banco Central de la República Argentina Santiago Bausili.

El economista consideró que la Casa Rosada "salió con un anuncio un viernes a la noche", en referencia a la conferencia de prensa realizada por Caputo y Bausili en donde se presentaron una serie de medidas para calmar a los mercados, pero "esperaba algo más. Salió con un anuncio muy técnico, que no está mal, pero fue un anuncio muy técnico sobre un canje del tipo de deuda de los bancos", en diálogo con Radio Rivadavia: “Podía haberse hecho con un comunicado”, espetó.