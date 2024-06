Caputo aseguró que "no hay proyecto de devaluación" y no dio detalles sobre la salida del cepo

El cepo cambiario fue uno de los temas que más se tocaron en la conferencia de prensa. Sobre ello, el ministro dijo: "Esto lo hacemos porque queremos dar mayor certidumbre y solidez aún al programa económico para que deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Alguno dirá se están enamorando del cepo y no, no es el caso. Nos enamoramos del orden macroeconómico y de no generarle un problema a los argentinos. Cuando se cumplan las condiciones macroeconómicas necesarias, se saldrá del cepo cambiario".