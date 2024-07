Milei dijo que hay que hacer "menos rentable el delito" y puso a Rosario como ejemplo

"Si tiene conciencia como para cometer un delito de adulto, ¿por qué no va a pagar una pena como adulto? Después se verán los mecanismos para el acompañamiento", sostuvo el mandatario, y añadió que "la gente responde a los incentivos. Si vos les hacés menos rentable el delito, delinquen menos, y en eso estamos trabajando muy activamente. Y está funcionando: en Rosario cayeron los delitos un 70%".

Además, el presidente confirmó que el Pacto de Mayo se firmará “en la vigilia del 8 al 9 de julio”, dijo que no va "a estar obligando" a ningún gobernador ("el que quiera venir a la firma del Pacto vendrá, y el que no, no vendrá"), y detalló "la fase dos de estabilización": "Terminado el déficit cero, que ya está consolidado, vamos a la emisión cero".