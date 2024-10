Milei defendió las decisión de auditar a las universidades: "Los chorros están en peligro"

La decisión de auditar

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, aseveró sobre la medida anunciada por la Casa Rosada: “Nos parece bien. Ahora podemos discutir los temas de fondo”.

“Ahora que se van a auditar a las universidades, los chorros están en peligro”, sostuvo Milei en un tramo del discurso donde se refirió a los “degenerados fiscales” (por los legisladores) que insistieron la semana pasada con la ley de financiamiento universitario y que el oficialismo, con la ayuda de otros bloques, pudo sostener el veto que había aplicado el presidente.

El presidente había iniciado el día con una entrevista en La Nación+ en la que sostuvo que “no está en discusión la universidad pública ni está en discusión que sea no arancelada”. Tras ello, fustigó la medida de los estudiantes y volvió a cargar contra los rectores. “Todos estos que están haciendo las tomas ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar? ¿Por qué no quieren ser auditados? No quiere ser auditado el que está sucio”.

A la tarde, en la jornada del Banco Central, fue por más y los volvió a tildar de “chorros” por no querer que se revisen el estado de las cuentas del dinero que el gobierno destina a las universidades.

“Estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar. Si les tengo que vetar a los jubilados, a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”, enfatizó el presidente.

El discurso de Milei se dio casi en simultáneo al dictamen que firmó el procurador Barra.

Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional Nº 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales.

La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al gobierno nacional, en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en la Casa Rosada.

Hasta el momento, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorías a las universidades.

Gobernar sin presupuesto

Por otro lado, Milei, en el conflicto que también mantiene abierto con los bloques opositores en el Congreso, aseguró que está dispuesto “a gobernar sin presupuesto” en caso de que el proyecto se trabe en el Parlamento frente a los cambios que reclamará la oposición.

El gobierno envió el proyecto de ley de leyes al Congreso, que mantiene un fuerte ajuste del gasto y con la premisa del déficit cero. En minoría, el oficialismo necesita captar votos para aprobar el presupuesto, para lo cual en la oposición, especialmente aquellos diputados y senadores que tienen terminal en los gobernadores, reclaman cambios.