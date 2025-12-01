El sueldo de Milei, en debate: cuánto gana y qué cargo del Estado duplica la remuneración del presidente

La remuneración que percibe el presidente de Argentina es una de las más bajas de América Latina. Cuánto ganan senadores, diputados y ministros

El presidente Javier Milei tiene uno de los sueldos más bajos de la región, en comparación a los otros jefes de Estado

Con la llegada de La Libertad Avanza a la política nacional se puso en debate permanente el sueldo de ministros, senadores, diputados y cualquier funcionario que perciba una remuneración del Estado, grupo que Javier Milei definió como “la casta”. Ahora, el sueldo del presidente, que está congelado desde diciembre del 2023, desató controversia en redes sociales: ¿el jefe de Estado gana mucho o poco?

El salario bruto del presidente de Argentina es de $4.066.018, poco más de u$s 2750, de acuerdo al cambio del dólar oficial. Aunque el sueldo promedio en el país no supera los $1.500.000 , la remuneración del jefe de Estado llamó la atención en redes y fue considerada como notablemente baja , sobre todo si se la compara con sus pares en la región. Por ejemplo, Yamandú Orsi, presidente del país vecino Uruguay, percibe un salario neto de u$s 13.200.

Los sueldos brutos del poder Ejecutivo, previo a cualquier descuento de aportes e impuestos, son los siguientes:

El presidente cobra $4.066.018

La vicepresidenta cobra $3.764.820

Un ministro cobra $3.584.006

Un secretario cobra $3.282.709

Un subsecretario cobra $2.981.513

Vale recordar que desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, los sueldos de todo el poder Ejecutivo se encuentran congelados, lo que no solo incluye al presidente y a la vicepresidenta, sino también a ministros y secretarios de las diferentes áreas.

No sucedió lo mismo con los senadores y diputados, quienes siguieron recibiendo aumentos periódicos. En ese sentido, un representante de la Cámara alta tiene un salario de $9.500.000, más del doble que los haberes del presidente, que casi no superan los $4.000.000. Por su parte, los legisladores de la Cámara baja tiene un sueldo de poco más de $7.000.000 al mes.

En tanto, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación percibe como básico $8.635.499, según el informe de esta entidad del mes de octubre.

Ranking salarial de los presidentes de América Latina

Si se evalúan los salarios de los presidentes de América Latina, la remuneración que percibe Javier Milei queda muy abajo en el podio, junto a Bolivia, donde Luis Arce percibe $24 978 bolivianos lo que equivale a aproximadamente u$s 3 600, según datos de junio de este año. Argentina queda atrás con un salario presidencial de u$s 2750

Quien lidera el ranking es Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, cuyos haberes superan los 570 mil pesos uruguayos (u$s 14.245), según datos actualizados en el mes de agosto. Le sigue Gustavo Petro, jefe de Estado de Colombia, cuyo sueldo neto es de u$s 13.250.

Después de Orisi y Petro sigue Dina Boluarte, presidente de Perú, con un salario mensual aproximado de u$s 10.000.00. Un poco más atrás queda Lula da Silva, cuyo salario se vio ajustado a 46.366,19 reales (u$s 8.530) en febrero de este año.