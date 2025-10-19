Milei cerrará la campaña en Rosario: apoyo a Pellegrini y arenga libertaria en el parque España

El acto será el próximo jueves. Vendrán "las Fuerzas del Cielo" y buscarán apuntalar la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe

El presidente Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario , el jueves a las 19 , en el parque España. Aún no trascendió si el evento será al aire libre o en el auditorio del complejo.

La visita presidencial tendrá como eje respaldar a la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe , encabezada por Agustín Pellegrini , y consolidar la presencia libertaria en la provincia en el tramo final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre .

El Gordo Dan, del riñón libertario en redes sociales, confirmó que vendrán a la ciudad "las Fuerzas del Cielo", la tropa digital que comanda Santiago Caputo.

El desembarco de Milei en Rosario no es casual. El jefe del Estado ya había elegido la ciudad en momentos clave de su carrera política. En febrero de 2021 , como parte del tridente de Avanza Libertad junto a José Luis Espert y Luis Rosales , encabezó un acto en las escalinatas del Parque de España . Y en noviembre de 2023 , en la recta final del balotage frente a Sergio Massa, protagonizó una caravana multitudinaria que culminó con un discurso a metros del Monumento a la Bandera .

El paso de Milei por Rosario será fugaz, con un contacto directo con la militancia y un encuentro con los aspirantes a una banca en Diputados. La actividad se enmarca en el sprint final de campaña, donde el oficialismo busca reforzar el voto libertario en el interior del país.

Rosario, clave en el mapa electoral

El cierre en Rosario reafirma la importancia estratégica que la Casa Rosada otorga a Santa Fe dentro del esquema nacional. En las últimas semanas, funcionarios del equipo económico, entre ellos Felipe Núñez y Martín Vauthier, participaron de actividades con referentes y candidatos locales.

A principios de octubre, Milei había evaluado incluir una escala en Rosario durante su recorrido proselitista, aunque finalmente decidió viajar a Santa Fe capital y Paraná. En aquella ocasión, el presidente debió modificar su agenda ante una protesta que redujo su paso por la región a una reunión breve con dirigentes y militantes.

Ahora, con el cierre confirmado, Rosario volverá a ser escenario de la campaña presidencial. Milei buscará repetir la mística libertaria de 2023, cuando su discurso a orillas del Paraná reunió a miles de simpatizantes en uno de los actos más convocantes de su camino a la Casa Rosada.