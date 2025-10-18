La Capital | Ovación | Newell's

Crisis y punto final en Newell's: Astore lo despidió y Fabbiani ya no es más el DT leproso

Tras la nueva caída ante Argentinos, el ciclo del Ogro como director técnico rojinegro llegó a su fin y habrá un interinato hasta fin de año

18 de octubre 2025 · 12:24hs
La dura derrota de Newell's por 3 a 1 ante Argentinos en la noche del viernes en La Paternal desencadenó la salida de Cristian Fabbiani como director técnico. Si bien el ahora exentrenador rojinegro expresó sus ganas de seguir tras el partido, el presidente Ignacio Astore decidió interrumpir su ciclo este sábado y despedirlo debido a los pésimos resultados.

La Lepra venía en caída libre, con un equipo desorientado en la táctico y totalmente partido en anímico, por lo que hacía varias fechas que no se veía reacción individual ni colectiva.

Encima, el hecho preocupante de quedar relegado en la tabla acumulada genera zozobra en el tema del riesgo de descenso, a falta de tres fechas para el cierre de la temporada.

Newell's quedó lejos de todo y muy preocupado con el descenso

Además, Newell's quedó lejos de todo, tanto en la chance de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura 2025 como por la eliminación de la Copa Argentina.

Por otra parte, la Lepra perdió el clásico en Arroyito con un planteo totalmente defensivo y eso fue el principio del fin del ciclo del Ogro, que había iniciado de manera aceptable el Apertura y desbarrancó en el Clausura. Punto final para el ciclo Fabbiani.

Este sábado al mediodía, la dirigencia de Newell's, con Nacho Astore a la cabeza, está resolviendo quién será el entrenador interino hasta el cierre del torneo y del mandato del la actual gestión por las elecciones del 14 diciembre.

Los números de Cristian Fabbiani

Cristian Fabbiani dirigió 27 partidos a Newell’s. Los rojinegros ganaron 8 partidos, perdieron 9 y empataron 10. Obtuvo 34 puntos sobre 81 en disputa. Una efectividad del 42 %.

Su primer partido fue luego de una derrota ante Central, el 24 de febrero de 2025, ante Barracas Central (V) 0-2, en la 7ª fecha del Apertura de este año.

Dirigió las últimas 10 fechas del torneo pasado con 4 éxitos, 4 tablas y solamente dos caídas, pero no le alcanzó para entrar en los playoffs.

Mientras que en este Clausura dejó al equipo penúltimo en la zona con solamente 11 puntos, producto de 2 triunfos, 5 empates y 6 derrotas.

Su mejor performance estuvo en la Copa Argentina donde logró sortear tres llaves, pero quedó eliminado en cuartos de final ante Belgrano.

El Ogro se despide de Newell’s con un solo triunfo en los últimos 10 partidos (3-2 frente a Atlético Tucumán en los 8vos de final de la Copa Argentina.

El clásico siempre deja una huella

¿Cuántos partidos duraron estos 13 técnicos de Newell’s luego de perder el clásico con Central?

Alfredo Berti (2014) Estuvo 1 partido +

Gustavo Raggio (2015) 7

Lucas Bernardi (2016) 0

Diego Osella (2017) 3

Juan Manuel Llop (2017) 4

Omar De Felippe (2018) 3

Germán Burgos (2021) 6

Javier Sanguinetti (2022) 8

Gabriel Heinze (2023) 7

Mauricio Larriera (2024) 13

Sebastián Méndez (2024) 5

Mariano Soso (2025) 0

Cristian Fabbiani (2025) 8

Datos: Carlos Durhand

