Por el centro, el río y el barrio de Messi: los guías turísticos ganan espacios

En un año el registro de profesionales que trabajan en Rosario se incrementó un 24%. Las claves de la actividad en la experiencia de sus protagonistas

Que el viaje se acerque al deseo de los visitantes, que se lleven una buena impresión de la ciudad y, finalmente, que quieran volver. Entre esos tres mandamientos se mueve el trabajo de los guías de turismo , una profesión que está en crecimiento debido al repunte de la actividad que vive Rosario desde mediados del año pasado . Las excursiones por el centro, las jornadas de pesca en el Paraná y los recorridos por el barrio que marcó la infancia de Lionel Messi son los circuitos más demandados.

De acuerdo a los registros del Ente Turístico de la ciudad, actualmente, hay unos 50 guías profesionales inscriptos para trabajar en Rosario . Según el observatorio Rosario Datos, el número creció un 23,7% entre 2023 y 2024 . Las agencias turísticas receptivas también están en aumento, se incrementaron un 36,4% en el mismo período. Ambas cifras acompañan un fenómeno reciente: el despegue de la actividad turística que vive Rosario después de cuatro largos años signados por la pandemia de coronavirus, primero, y la crisis de seguridad, después.

El último fin de semana largo de octubre, sin ir más lejos, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera plena y marcó un nuevo récord en cantidad de visitantes : no sólo fue el mejor octubre de los últimos seis años, sino el mejor fin de semana largo registrado desde abril de 2022.

"El cambio es drástico. Hace unos dos años, el turismo se vio totalmente resentido y los guías quedamos sin trabajar en absoluto", recuerda Norma Cardozo, con 26 años de experiencia como guía turística en la ciudad. Norma suele acompañar recorridos por el casco histórico, sobre todo de escolares que a partir de septiembre llegan desde otras provincias.

Según advierte, ya a mediados de 2024 se empezó a notar el repunte de la actividad, pero fue a partir de este año que el movimiento turístico creció "muchísimo". El termómetro de la llegada de visitantes, asegura, se puede ver en el Monumento a la Bandera. "Es el mejor lugar para saber qué pasa a nivel turístico en la ciudad, porque no hay persona que llegue a Rosario y no pase por ahí", asegura y confirma que "el último fin de semana, desbordaba de personas".

Norma divide su trabajo entre dos tipos de contingentes: los contingentes escolares que llegan durante la semana y los grupos que llegan los fines de semana largo a conocer la ciudad. "Muchas escuelas de otras provincias llegan a conocer el Monumento y el Campo de la Gloria, en San Lorenzo, dos sitios relacionados con la historia nacional. Quienes vienen por el fin de semana, generalmente recorren el centro y los parques", dice.

Tanto a unos como a otros, señala, lo que más les llama la atención es la ribera del Paraná. "Ven al río con asombro. En Rosario, como convivimos con él, no nos damos cuenta de la bella inmensidad del río y de su paisaje". También se aprecia el patrimonio arquitectónico de la ciudad, "esa mezcla de estilos, un poco europea, un poco americana, que resulta muy interesante".

Para Norma, un buen guía tiene que ser capaz de sintonizar con todo esto. "Un buen guía tiene que estar capacitado para mostrar el atractivo de la ciudad y crear un nexo entre el visitante y ese atractivo, para que los turistas se lleven lo mejor de la ciudad", explica.

>>Leer más: Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Destino Rosario

El último fin de semana largo, Rosario alcanzó una ocupación hotelera plena. Fue, según cifras oficiales, el mejor fin de semana XL registrado desde abril de 2022, dejando en la ciudad ingresos por 3.200 millones de pesos.

Pero las cifras no son casuales. Desde las pasadas vacaciones de invierno, Rosario viene ubicándose entre las ciudades más visitadas del país, de acuerdo a los informes de movimiento turístico que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En junio, 37.065 turistas pernoctaron en Rosario, lo que representa un incremento del 30% respecto al mismo mes de 2024, incluso en un contexto en el que otras plazas del país experimentan bajas.

El año pasado, Rosario fue además la cuarta ciudad del país en alojar mayor cantidad de congresos y eventos deportivos. De acuerdo al anuario del Observatorio Económico del Turismo de Reuniones de la República Argentina, la ciudad se posicionó detrás de Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba, aun habiendo sido uno de los años más críticos en relación a la problemática de la seguridad.

>>Leer más: Turismo de reuniones: Rosario se consolida entre las cuatro principales ciudades del país

"La ciudad está viviendo un proceso de recuperación importante en materia de turismo, más allá de la situación económica del país que juega en contra", afirma Lucas Santángelo, presidente de la Asociación de Guías de Pesca Deportiva de la provincia, con más de 27 años acompañando contingentes de turistas que llegan a la ciudad atraídos por los tesoros del Paraná.

pesca2

Siguiendo al río

Lucas acompaña grupos de turistas que realizan pesca deportiva con "artificiales" (modalidad en que no se usa carnada viva, sino muñequitos de plástico, señuelos que imitan a la carnada). Trabaja "de lunes a lunes", guiando a grupos de aficionados a la pesca que llegan a través de medios especializados o publicidades y turistas comunes que encuentran en las excursiones de pesca una nueva forma de conocer la ciudad.

Para describir el momento actual que atraviesa el turismo en Rosario, Lucas se remonta a "2007 o 2008, cuando la actividad tuvo un repunte importante", En ese momento, recuerda, "llenábamos y no teníamos posibilidad de ofrecer más salidas".

Cada una de las salidas de pesca es particular. "Nuestro trabajo es encontrar el lugar a dónde están los peces. Así que salimos desde la guardería Puerto del Sol, al lado del camping municipal, a las 7.30, desayunamos mientras vamos navegando y podemos recorrer pocos kilómetros y pescar cerca de Puerto Norte, por dar un ejemplo, o adentrarnos en el delta". El servicio incluye un almuerzo y el regreso, con el atardecer, al punto de salida. La promesa, capturar un dorado de más de cinco kilos, "el emblema del Paraná", lo define.

La mayoría de las personas que contratan estas excursiones llegan desde Buenos Aires y Córdoba, atraídos por la cercanía y el rápido acceso a la ciudad. Para promocionar más la actividad, en noviembre, en el balneario La Florida se realizará el torneo Rosario Lure Masters, un certamen internacional de pesca con artificiales. En junio, el evento reunió a unos 30 equipos embarcados.

>>Leer más: Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

messi2

El barrio de Messi

Jesica Contreras Galarza trabaja desde hace trece años como guía turística en el cementerio El Salvador y después de la pandemia empezó a probar con otros circuitos dentro de la ciudad. Entre ellos, el más requerido por turistas extranjeros, sobre todo después del último campeonato mundial de futbol: el que recorre el barrio donde creció el capitán de la selección nacional, Lionel Messi.

"Me gusta estar en la calle, tener contacto directo con la gente y mostrar lo linda que es la ciudad", explica y resalta los beneficios de contar con guías locales habilitados "que conocen la historia de la ciudad, están al tanto de su movimiento (si hay calles cortadas por marchas o por obras, por ejemplo) y de sus propuestas culturales, que puedan no sólo acompañar a los turistas sino recomendarles lugares donde hacer compras o ver un espectáculo", cuenta.

Y afirma que Rosario desborda de atractivos. "Tiene su historia con la bandera, el río, sus parques, sus artistas y sus deportistas, sus diferentes estilos de arquitectura y sus museos y centros culturales", enumera. Entre todas estas opciones, recorrer el barrio de Messi ya es un clásico, sobre todo del turismo de extranjeros.

messi1

"Lo pide todo el mundo. Sobre todo brasileros, que hacen escala en Rosario para ir al sur. Y, más allá de lo vivido en el último mundial, los disfrutan un montón. También acompañé a grupos de estadounidenses, mexicanos y chilenos", asegura Jesica. El recorrido empieza en el parque Independencia, en la cancha de NOB, para llegar a Central Córdoba donde un Messi de 8 años participó de un torneo de verano. El circuito sigue por zona sur hasta el club Abanderado Grandoli, donde la abuela Celia llevaba al capitán de la selección argentina con apenas cuatro años, el Museo del Deporte que guarda la réplica de la copa del mundo y dos de los premios internacionales donados por la familia Messi: el botín y el balón de oro. El recorrido termina en el barrio La Bajada, la calle Lavalleja, el campito y la casa del crack.

"Después del Mundial, el recorrido, explotó. La gente llega con cintas celestes y blancas, con banderines y las dejan como ofrendas. Se sacan fotos en los murales y, algunos, hasta pueden llegar a jugar un picadito en el campito", cuenta Jesica, convencida de que Rosario tiene mucho para ofrecer a quienes llegan a visitarla.