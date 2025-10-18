La Capital | Ovación | Central

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

El Canalla buscará una victoria ante el Calamar para escalar a los primeros puestos de su zona. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

18 de octubre 2025 · 10:39hs
Rosario Central recibe a Platense en el Gigante de Arroyito por la 13ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Calamar de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Platense

El partido correspondiente a la zona B entre Central y Platense será este domingo 19 de octubre, desde las 18, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Dónde ver Central vs. Platense

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Millonario será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Platense y Central fue empate sin goles en Vicente López.

Posibles formaciones de Central y Platense

Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Santiago López; Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Platense: El entrenador Cristian "Kily" González no dio indicios del once titular del Calamar.

