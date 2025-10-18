La Capital | Policiales | gallos

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Ocurrió en Villa Gobernador Gálvez. Se incautaron doce aves y casi un millón de pesos, producto de las apuestas ilegales derivadas del evento

18 de octubre 2025 · 19:12hs
El parte policial indica que los gallos fueron encontrados en regular estado de salud.

El parte policial indica que los gallos fueron encontrados en "regular estado de salud".

Un patrullaje de rutina por parte de efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) en Villa Gobernador Gálvez derivó en la detención de 14 personas que se encontraban haciendo apuestas ilegales durante una riña de gallos. Durante el operativo, se incautaron 12 aves que, indicaron los agentes, estaban en "regular estado de salud".

Las primeras informaciones indican que agentes de la PAT se encontraban realizando un patrullaje de rutina en la zona de Alvear al 800, en Villa Gobernador Gálvez. Sobre el mediodía de este sábado, visualizaron a varios hombres portando armas de fuego que se adentraron a un inmueble de la cuadra. Al acercarse, los agentes se encontraron en la puerta con un hombre y una mujer, a quienes les preguntaron por curiosos sonidos que provenían del interior.

Ambas personas no sólo se negaron a responder sino que, automáticamente, dieron media vuelta e intentaron escaparse hacia los fondos de la casa. Los efectivos los siguieron y se encontraron con una escena deplorable en el fondo de la casa: una pileta de lona usada como cuadrilatero que, en su interior, tenía a dos gallos en plena pelea. A los costados había varias jaulas con otros gallos encerrados.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 18.26.57
Las tapas de un ventilador viejo usadas para armar una jaula improvisada para uno de los gallos.

Las tapas de un ventilador viejo usadas para armar una jaula improvisada para uno de los gallos.

Intento de escape por los techos

Una vez en el patio, varios hombres presentes en la riña intentaron escapar por los techos, aunque varios de ellos fueron detenidos momentos posteriores por personal de apoyo que había sido solicitado por los agentes de la PAT. El operativo concluyó cuatro horas después, con 14 personas detenidas (13 hombres y una mujer), todas mayores de edad.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 18.26.58

Se secuestaron 969.050 pesos, que provendrían de apuestas ilegales en el marco de la riña de gallos, diez teléfonos celulares, la pileta de lona y dos bolsos en donde había varios elementos usados para la riña: lijas, púas de metal, cinta hipoalergénica, hilo encerado, jeringas y agujas para sutura.

Rescate de los gallos

Por su parte, se incautaron 12 ejemplares de gallos en regular estado de salud, según se indicó en el parte policial. Las aves fueron puestas a resguardo por la Brigada de Rescate Animal de la Policía de Santa Fe.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 18.26.55

Por razones de jurisdicción, actúa la Comisaría 25º de Villa Gobernador Gálvez.

