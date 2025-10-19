La Capital | Zoom | Lali

Lali habló de las víctimas de femicidios en su show en Neuquen: "Este es un problema de todos"

Lali recordó a Azul Semeñenko, asesinada esta semana, y lanzó un mensaje contra la violencia machista

19 de octubre 2025 · 09:54hs
Lali Espósito volvió a usar su voz para expresar su repudio ante los femicidios

Lali Espósito volvió a usar su voz para expresar su repudio ante los femicidios

En medio de un show multitudinario, Lali Espósito interrumpió su recital este sábado para hablar de Azul Semeñenko, la mujer trans asesinada en Neuquén, y lanzar un mensaje contundente sobre la violencia de género en la Argentina.

Antes de cantar Soy, la canción que se convirtió en un himno para la comunidad LGBT, la artista frenó el show para hablar del transfemicidio de Azul Semeñenko y de la violencia machista que atraviesa al país.

Con visible emoción, Lali pidió justicia y denunció la falta de respuesta estatal. “La canción no es solo libertad ni orgullo. Es una celebración, es sentirnos vivos, sentirnos parte de una comunidad. Pero la verdad, hoy no sentía esa alegría como siempre. Me costó respirar, me cuesta pensar que seguimos viviendo en un país donde cada 35 horas una mujer muere víctima de la violencia machista. Es un problema de todos”, expresó ante miles de personas.

Con el público en silencio, la cantante recordó a la víctima y apuntó directamente contra los discursos oficiales que, según dijo, relativizan la gravedad de los femicidios y transfemicidios.

>> Leer más: En medio de una ola de femicidios, nuevos casos de banalización de violencia de género

La respuesta de Lali a las declaraciones de Bullrich

“No hay nada más peligroso que desde el Estado se le llame revancha a los asesinatos de las mujeres”, expresó Lali desde el escenario, en referencia a las declaraciones de funcionarios, especialmente Patricia Bullrich en el streaming Carajo, que en los últimos meses buscaron minimizar los crímenes por motivos de género.

El público respondió con un aplauso cerrado y pedidos de justicia a gritos de, en una de las intervenciones más emotivas del recital.

“Tenía la necesidad de nombrar a Azul, de decir su nombre. Octubre fue un mes espantoso, un año durísimo por todo lo que está pasando. Esta canción no solo es celebración, también pide que vivamos tranquilos, que seamos quienes queremos ser”, agregó antes de iniciar la interpretación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavisimoG/status/1979731179243782320&partner=&hide_thread=false

El femicidio en Neuquén

El homenaje de Lali se dio pocos días después de que el Ministerio Público Fiscal de Neuquén confirmara que el cuerpo hallado en un canal de desagüe pertenecía a Azul Semeñenko, de 49 años, desaparecida desde el 25 de septiembre.

El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima sufrió heridas punzocortantes en el tórax y los brazos, además de fracturas en el rostro, lesiones que derivaron en su muerte. El caso se investiga como transfemicidio, bajo la conducción de la fiscal Guadalupe Inaudi.

Semeñenko era empleada estatal y trabajaba en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias. Su desaparición fue denunciada cuando no llegó a un turno médico en el hospital Castro Rendón, en Neuquén capital.

Noticias relacionadas
Las tres series más vistas de Netflix

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

La Feria del Libro ofrece múltiples actividades este sábado.

Feria del Libro: invitación a repensar la manera de enseñar danza en una nueva edición bilingüe

En lo más alto del ranking de Netflix se ubican dos películas y un documental

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

La rosarina Delfina acaba de estrenar su segundo disco solista, Efecto Mariposa, en el que plasma su crecimiento de los últimos años

Delfina estrenó su nuevo disco "Efecto Mariposa"

Ver comentarios

Las más leídas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Lo último

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Agustín Pellegrini: Somos la garantía para que Cristina cumpla con su condena, el resto quiere el indulto

Agustín Pellegrini: "Somos la garantía para que Cristina cumpla con su condena, el resto quiere el indulto"

Trasplante renal: más bienestar para el paciente y el donante

Trasplante renal: más bienestar para el paciente y el donante

Por el centro, el río y el barrio de Messi: los guías turísticos ganan espacios

En un año el registro de profesionales que trabajan en Rosario se incrementó un 24%. Las claves de la actividad en la experiencia de sus protagonistas

Por el centro, el río y el barrio de Messi: los guías turísticos ganan espacios

Por Carina Bazzoni

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Una elección entre marcas y con Rosario como batalla clave

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Una elección entre marcas y con Rosario como batalla clave

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Ovación
Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

En Newells, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

En Newell's, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

Policiales
Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

La Ciudad
Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama
La Ciudad

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo

Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania
Información General

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos
Policiales

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones
La Ciudad

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial
Ovación

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana
Zoom

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense
Ovación

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's