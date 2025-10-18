La Capital | Policiales | crimen

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Esteban Brian Fernández trabajaba en La Reina y lo mataron en el intento de robo de su bicicleta. Jesús Morales aceptó la pena por el homicidio

18 de octubre 2025 · 11:43hs
Los familiares protestaron por el crimen en 2023 frente al Centro de Justicia Penal.

Los familiares protestaron por el crimen en 2023 frente al Centro de Justicia Penal.

La Justicia provincial dictó este jueves una condena a 15 años de prisión para cerrar la investigación sobre un crimen en ocasión de robo en el barrio San Francisquito. La resolución surgió del acuerdo entre la Fiscalía Regional de Rosario y la defensa del único imputado por la muerte de un empleado del supermercado La Reina.

Jesús Ángel Morales aceptó su responsabilidad penal como autor del homicidio de Esteban Brian Fernández, un muchacho que fue apuñalado para tratar de arrebatarle su bicicleta en el inicio de 2023. El acusado se entregó pocos días después del asesinato y desde entonces estaba en la cárcel como parte de la investigación que inició la fiscal Georgina Pairola.

El preso de 34 años fue declarado culpable mediante un juicio abreviado por el robo fatal en 27 de Febrero e Iriondo. Según fuentes oficiales, no hubo otras personas involucradas en la agresión a la víctima cuando iba hacia la casa de su hermana desde el supermercado de San Martín y Ayolas.

¿Cómo fue el crimen de Esteban Brian Fernández?

Fernández falleció la noche del viernes 20 de enero de 2023, cuando un delincuente lo interceptó en el bulevar y lo amenazó con un cuchillo a pocas cuadras del barrio Parque. El ciclista se negó a entregarle su viejo rodado 26 y ambos empezaron a forcejear en la calle hasta que el primero cayó herido.

bbb.jpg

El ladrón escapó hacia el sur por Iriondo. Atrás quedaron el arma blanca y la bicicleta que quería robar. Mientras tanto, el dueño empezó a perder sangre por una puñalada en la zona intercostal izquierda. Minutos antes de las 22, la víctima falleció en la vía pública por una hemorragia torácica masiva.

>> Leer más: Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Cuatro días después del asesinato, Jesús Morales fue con su abogado a la sede de la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC) y quedó detenido por orden del MPA. La fiscal hizo dos ruedas de reconocimiento para identificar al asesino en base a declaraciones de distintos testigos que coincidían con la descripción física. La bermuda y las zapatillas que usaba cuando se entregó eran similares a las que el delincuente.

Además de los testimonios, Pairola pidió un test de luminol que dio positivo para detectar rastros de sangre. La funcionaria añadió que el imputado tenía una escoriación en la rodilla y vivía a unas 15 cuadras de la escena del crimen. En su casa no encontraron otros cuchillos similares al empleado en el asesinato. Luego de la primera audiencia, el sospechoso quedó bajo prisión preventiva por el plazo de ley.

Un robo previo al asesinato

Familiares y allegados consultados por La Capital creen que Esteban se resistió ante el maleante porque un mes antes había sufrido el robo de la motocicleta que había comprado para ir a trabajar. Previamente había esquivado a otros delincuentes que también lo abordaron en el bulevar. "Venía por 27 de Febrero y una moto se le puso a la par. Él se detuvo en una estación de servicios y se refugió ahí. Zafó", recordó su hermano Joel Fernández.

El empleado de la verdulería de La Reina se quedó a pie poco tiempo después, cuando alguien se llevó el vehículo estacionado en la puerta de su casa. Después de este episodio, se mudó a la casa de su hermana desde la zona sur y se instaló en el barrio Godoy.

Con el cambio de vivienda vino otro cambio en la rutina. Esteban empezó a pedalear para ir a trabajar y decidió ahorrar para comprarse otra moto junto con el dinero del seguro, pero un nuevo intento robo terminó con su vida.

A más de dos años y medio de aquel episodio, el juez Ismael Manfrín homologó el procedimiento abreviado y condenó a Morales a partir del acuerdo entre las partes. De esta manera, la causa llega a un punto cúlmine, ya que la Fiscalía lo identificó como el único responsable del homicidio en ocasión de robo.

Noticias relacionadas
El kiosco del barrio Santa Lucía donde fue atacado en agosto de 2023 un comerciante y albañil. (Google Street View)

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

Victorio Benjamín Echavarría: una de las víctimas de los crímenes por los que dos mujeres fueron condenadas por su participación en la logística del ataque.

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Familiares de Ivana Garcilazo en la audiencia preliminar al juicio por el crimen. Estas auduiencias duelen porque hay que revivir todo, dijeron.

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

El fiscal regional Matías Merlo acompañó a familiares de Ivana Garcilazo.

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Lo último

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

La policía encontró 16 armas de fuego y detuvo a tres personas durante un procedimiento ligado a una causa sobre microtráfico en el norte de Rosario

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0
Ovación

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Newells tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Newell's tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Ovación
Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Condimento extra en el Gigante: el Kily González, otra vez frente a su Central querido

Condimento extra en el Gigante: el Kily González, otra vez frente a su Central querido

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Policiales
El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Educación

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
POLICIALES

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia
Ovación

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga
La Ciudad

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
Política

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible