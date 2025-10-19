La Capital | Ovación | rosarinos

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

El domingo la selección sub-20 jugará la final del Mundial con Marruecos. Los rosarinos dejaron una huella histórica y 3 pibes de Newell's van por la gloria.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

19 de octubre 2025 · 06:30hs
El rosarino Mateo Silvetti anotó tres goles en el Mundial sub-20 para la selección argentina.

Los rosarinos continúan el legado con la selección sub-20. Ahora los que irán por la gloria son tres jugadores de la ciudad surgidos en Newell’s: Mateo Silvetti (Inter Miami), Valentino Acuña y Tomás Pérez (Porto de Portugal). Este domingo jugarán hasta acá el partido más importante de sus vidas: la final del Mundial juvenil ante Marruecos.

De ganar escribirán su nombre junto al de ilustres figuras que nacieron o pasaron por el fútbol de la ciudad: los leprosos Lionel Messi (jugó en Malvinas), Maxi Rodríguez y Diego Maradona (con un puñado de partidos en el Parque), sumado al jugador emblemático de Central, Angel Di María, todos vencedores en este certamen juvenil.

Mateo Silvetti, surgido en Newell’s y recientemente transferido a Inter Miami siendo ahora compañero de Lionel Messi, en el actual torneo de Chile fue autor tres goles en fila determinantes para que Argentina se meta en la final del Mundial: en octavos ante Nigeria, en cuartos frente a México y en la semifinal con Colombia. Hasta acá es una de las máximas figuras de la competición.

Y con su raíz leprosa y rosarina también están el actual jugador del club del Parque, el volante Valentino Acuña y el polifuncional Tomás Pérez (de presente en Porto de Portugal), que fue utilizado por el entrenador Diego Placente de zaguero y mediocampista. Mata Pérez anotó un gol en la victoria ante Australia en la fase de grupos.

Este domingo, a las 20, serán protagonistas de un encuentro que los puede marcar para siempre en sus carreras y darles una de las máximas alegrías deportivas de sus vidas.

La historia de los rosarinos en el Mundial sub-20

En este sentido vale repasar las coronaciones argentinas en Mundiales sub-20 y los autores de los goles en las finales. Hay un vínculo muy fuerte entre las vueltas olímpicas y Newell’s en cuanto a los autores de los tantos en los partidos decisivos. Toto Silvetti, Valen Acuña y Mata Pérez, podrán agitar la red en la finalísima.

Argentina y en este certamen tiene una rica historia de coronaciones. Con la disputa de siete finales jugadas y seis ganadas. Así la nueva legión rosarina irá por la séptima estrella. Vale repasar las finales disputadas por Argentina en el Mundial Sub-20.

La leyenda comenzó en 1979

La leyenda comenzó en el 1979. La final fue ante la Unión Soviética en el National Stadium de Tokio. La URSS se puso en ventaja, pero luego Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona, de breve paso por Newell’s en 1993, sellaron el título para Argentina. Integraban el plantel el jugador de Central Daniel Sperandío (Coronel Bogado) y los rosarinos Juan Simón de Newell’s y el arquero Rafael Seria de Central Córdoba. El entrenador era el también rosarino César Luis Menotti.

En México 1983 Argentina cayó en final por 1 a 0 ante Brasil.

Luego llegó turno de Qatar 1995, donde hubo revancha y triunfo albiceleste por 2 a 0 ante los brasileños. De la mano de José Néstor Pékerman, un extraordinario formador de juveniles, se inició una época dorada.

Goles leprosos de Biagini y Quintana

En la final, el rival era Brasil. La albiceleste se impuso 2 a 0 en el Khalifa International Stadium de Al Rayyan. El futbolista surgido en Newell’s Leonardo Biagini abrió la cuenta y Francisco Guerrero sentenció la historia. Estuvieron en el plantel los rosarinos Diego Crosa (Newell’s) y Guillermo Larrosa (Renato Cesarini). Y además Andrés Miguel Garrone jugador de Rosario Central.

Luego llegó Malasia 1997. La definición fue con victoria 2 a 1 ante Uruguay. Argentina lo dio vuelta con goles de Esteban Cambiasso y el delantero leproso rosarino Diego Quintana. También integraban el plantel Lionel Scaloni, actual DT campeón del mundo en la mayor, y su compañero de formación en Newell’s, Walter Samuel.

Maxi20
Maxi Rodríguez fue campeón sub 20 en Argentina 2001.

Maxi Rodríguez, figura en 2001

A continuación, la cita fue el Mundial de Argentina 2001, donde en la final la albiceleste venció 3 a 0 a Ghana. El récord fue absoluto: siete partidos jugados, siete ganados, con 27 goles a favor y solo 4 en contra.

La final fue ante Ghana en el estadio de Vélez fue con un contundente 3-0, con los goles de Diego Colotto, Javier Saviola y el rosarino ídolo de Newell’s Maximiliano Rodríguez.

En el plantel estaban Nicolás Burdisso de paso por las inferiores de Newell’s, los también leprosos Leonardo Ponzio y Mauro Rosales y el rosarino Mauro Cetto futbolista de Rosario Central.

Messi
Lionel Messi fue campeón en 2005 en Países Bajos.

El inicio de la era Messi

Después fue la cita de Países Bajos en 2005, donde en la final Argentina venció 2 a 1 Nigeria. Fue el primer gran torneo de Lionel Messi. El DT era Francisco Ferraro. El rosarino, que luego se convirtió en el mejor jugador del mundo, se despachó con un doblete de penal.

En el plantel, además de Messi, estaban los rosarinos Lautaro Formica y Ezequiel Garay de Newell’s, junto a Pablo Vitti de Central.

Di María y Ever
Di María y Ever Banega, campeones en 2007 en Canadá.

La última estrella con Di María y Banega

La última coronación fue en Canadá 2007, donde la final fue con éxito de Argentina por 2 a 1 ante República Checa. El DT era Hugo Tocalli. Los goles en la definición los anotaron el Kun Agüero y Mauro Zárate. En el plantel estaban los rosarinos Ever Banega, actual jugador de Newell’s; Angel de María, una de las vigentes figuras de Rosario Central; y Damián Ariel Escudero (hijo del Pichi, Osvaldo Escudero).

Argentina tiene la enorme chance de extender la leyenda en el sub-20, con tres rosarinos que quieren meterse en la historia y anotar sus nombres en la lista sagrada que tiene apellidos ilustres de Newell’s como Messi y Maxi Rodríguez, además del canalla Angelito Di María, entre otros grandes jugadores.

