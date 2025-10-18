Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

La policía recuperó al menos uno de los vehículos en Villa Gobernador Gálvez. Un detenido quiso sobornar a los agentes cuando lo interceptaron

Tres hombres quedaron detenidos este viernes en el marco de la investigación del robo a una agencia de autos . El operativo se llevó a cabo en Villa Gobernador Gálvez, pero el caso ocurrió el día anterior en La Carolina , en un sector más alejado de la zona sur de Rosario.

La policía secuestró tres vehículos desde las 17 en diferentes puntos de la ciudad ubicada a la vera del arroyo Saladillo. Uno de los sospechosos quiso sobornar a los agentes que estaban buscando información sobre los rodados. Más tarde, las fuerzas de seguridad provinciales comprobaron que al menos uno de los coches había sido sustraído en la localidad de Alvear .

Si bien el foco principal del procedimiento fue el incidente registrado el último jueves cerca de Piñero, la pesquisa comenzó con el hallazgo de una camioneta robada en Villa Constitución . En base a los datos y testimonios obtenidos en ese momento, los uniformados dieron con otros dos autos en distintos domicilios de Villa Gobernador Gálvez.

Según fuentes oficiales, un grupo de delincuentes entró a la agencia de La Carolina durante la madrugada del 16 de octubre . Al día siguiente, el Comando Radioeléctrico encontró un Chevrolet Corsa Classic rojo que tenía pedido de secuestro por este episodio.

Detenido Villa Gobernador Gálvez 3 Foto: Policía de Santa Fe.

El auto modelo 2007 estaba estacionado en el patio delantero de una casa ubicada sobre Piazza al 200. Los agentes llegaron a ese domicilio por la declaración de Abraham O. en inmediaciones de avenida de la Ribera y Kennedy. Previamente, el sospechoso les había ofrecido dinero a cambio de que lo liberaran.

El hombre de 31 años fue interceptado al volante de una Ford Ecosport gris. Cuando verificaron los datos de la patente, los efectivos comprobaron que había sido sustraída en Villa Constitución. A diferencia del conductor, el acompañante trató de salir corriendo cuando se cruzaron con las autoridades. No obstante, Mauricio S. (47) fue aprehendido a pocos metros de allí.

Detenido Villa Gobernador Gálvez 7 Foto: Policía de Santa Fe.

Durante el operativo en calle Piazza, los policías arrestaron a Facundo O. por el secuestro del Corsa. El joven de 23 años dijo que Víctor V. lo había dejado allí la noche anterior. Además del coche, los encargados del procedimiento se llevaron una escopeta calibre 16 sin cartuchos y un handy.

Detenido Villa Gobernador Gálvez 1 Foto: Policía de Santa Fe.

Por último, las fuerzas de seguridad encontraron un Peugeot 208 gris sin patente en el cruce de Rosario y Temporelli. Los vecinos dieron una explicación similar a la del tercer detenido, ya que habían visto a una pareja desconocida a bordo del vehículo en la jornada previa. Todos los rodados quedaron a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 29ª junto con la escopeta, un rifle de aire comprimido y un teléfono iPhone.