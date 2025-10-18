Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania

Alejandro Fracaroli, cordobés especialista en nanotecnología, fue visto por última vez en Karlsruhe hace algunos días y es buscado por la comunidad científica internacional

El científico del Conicet se mudó a Europa hasta fin de año.

Un reconocido investigador del Conicet lleva varios días desaparecido en Alemania y es buscado por toda la comunidad científica argentina y europea. Alejandro Matías Fracaroli, cordobés de 44 años y padre de dos hijos , fue visto por última vez en la ciudad de Karlsruhe , donde participaba en un proyecto de nanotecnología .

El científico es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y miembro del Departamento de Química Orgánica de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), por lo que su desaparición movilizó a sus colegas argentinos y a toda la comunidad científica internacional.

El cordobés había viajado a Europa en septiembre para formar parte de un proyecto del Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Su estadía en Alemania estaba prevista hasta fin de año, pero el martes pasado no se presentó a trabajar y despertó preocupación sobre su paradero .

Su trabajo en el Viejo Continente formaba parte de una pasantía clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina. Fracaroli es especialista en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales , un campo de investigación de alto impacto internacional.

La investigación de la desaparición

Al no poder contactarse con el investigador durante varias horas, sus familiares realizaron la denuncia de su desaparición ante la embajada argentina en Berlín y el consulado en Frankfurt. Por ello, la policía de Karlsruhe abrió una investigación por averiguación de paradero, aunque hasta el momento no obtuvieron indicios claros ni concretos sobre los sucesos.

Según consignó el diario La Voz, la pareja del cordobés, Gabriela Furlán, aseguró que no percibió “nada raro” durante la conversación telefónica que mantuvo con él durante el mismo el día de su desaparición.

>> Leer más: Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

En tanto, la directora del Conicet Córdoba, Mónica Balzarini, afirmó: “Toda la comunidad científica está en alerta. No hay ninguna pista ni información que explique cómo desapareció”.

Por cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de Fracaroli, se solicita comunicarse a los números +34 634 64 10 75 (España) o +49 155 6058 7656 (Alemania).