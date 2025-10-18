La Capital | Información General | Conicet

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania

Alejandro Fracaroli, cordobés especialista en nanotecnología, fue visto por última vez en Karlsruhe hace algunos días y es buscado por la comunidad científica internacional

18 de octubre 2025 · 12:01hs
El científico del Conicet se mudó a Europa hasta fin de año.

El científico del Conicet se mudó a Europa hasta fin de año.

Un reconocido investigador del Conicet lleva varios días desaparecido en Alemania y es buscado por toda la comunidad científica argentina y europea. Alejandro Matías Fracaroli, cordobés de 44 años y padre de dos hijos, fue visto por última vez en la ciudad de Karlsruhe, donde participaba en un proyecto de nanotecnología.

El científico es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y miembro del Departamento de Química Orgánica de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), por lo que su desaparición movilizó a sus colegas argentinos y a toda la comunidad científica internacional.

El cordobés había viajado a Europa en septiembre para formar parte de un proyecto del Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Su estadía en Alemania estaba prevista hasta fin de año, pero el martes pasado no se presentó a trabajar y despertó preocupación sobre su paradero.

Su trabajo en el Viejo Continente formaba parte de una pasantía clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina. Fracaroli es especialista en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto internacional.

La investigación de la desaparición

Al no poder contactarse con el investigador durante varias horas, sus familiares realizaron la denuncia de su desaparición ante la embajada argentina en Berlín y el consulado en Frankfurt. Por ello, la policía de Karlsruhe abrió una investigación por averiguación de paradero, aunque hasta el momento no obtuvieron indicios claros ni concretos sobre los sucesos.

Según consignó el diario La Voz, la pareja del cordobés, Gabriela Furlán, aseguró que no percibió “nada raro” durante la conversación telefónica que mantuvo con él durante el mismo el día de su desaparición.

>> Leer más: Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

En tanto, la directora del Conicet Córdoba, Mónica Balzarini, afirmó: “Toda la comunidad científica está en alerta. No hay ninguna pista ni información que explique cómo desapareció”.

Por cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de Fracaroli, se solicita comunicarse a los números +34 634 64 10 75 (España) o +49 155 6058 7656 (Alemania).

Noticias relacionadas
Tensión en la Agencia Nacional de Discapacidad

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Este desperfecto en el avión y cambio de ruta afectó a más de 160 pasajeros

Aerolíneas Argentinas suspendió preventivamente ocho aviones tras la falla de un vuelo hacia Córdoba

El hospital Garrahan se encuentra en el barrio porteño de Parque Patricios. La nena fue trasladada rápidamente

Cadena de oración y alivio en Pergamino: la nena herida en la feria de ciencias mejora día a día

El dolor crónico afecta a hombres y mujeres. Es fundamental poder determinar la causa 

Día Mundial del dolor crónico: cómo enfrentar una de las principales causas de consulta

Ver comentarios

Las más leídas

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Lo último

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

La policía encontró 16 armas de fuego y detuvo a tres personas durante un procedimiento ligado a una causa sobre microtráfico en el norte de Rosario

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0
Ovación

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Newells tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Newell's tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Ovación
Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Condimento extra en el Gigante: el Kily González, otra vez frente a su Central querido

Condimento extra en el Gigante: el Kily González, otra vez frente a su Central querido

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Policiales
El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Educación

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
POLICIALES

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia
Ovación

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga
La Ciudad

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
Política

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible