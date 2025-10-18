Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania

Policiales
Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
La Región
Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
Ovación
El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó
La Ciudad
Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
Economía
Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"
Información General
Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Educación
Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
POLICIALES
Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
Ovación
La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"
La Ciudad
Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"
LA REGION
Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
Información General
Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Política
Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
POLICIALES
Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
Policiales
Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Ovación
Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico
Fuera de Lugar
Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"
Política
El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"
Información Gerneral
Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Salud
Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible