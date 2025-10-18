Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Maitena, Ernesto Tenembaum y Mariana Carbajal encabezan la jornada en la Feria del Libro Rosario. En esta nota, los detalles

Feria del Libro. Las charlas se desarrollarán desde las 15.30 en el Centro Cultural Fontanarrosa, con entrada libre y gratuita. Foto: Clarín

La Feria del Libro Rosario continúa este sábado 18 de octubre con una programación repleta de actividades que abarcan desde las 10 de la mañana hasta la noche , en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín y San Luis). El día reunirá a reconocidos periodistas, escritoras y artistas como Maitena , Ernesto Tenembaum , Mariana Carbajal e Ingrid Beck , junto a decenas de autores locales.

La actividad comenzará a las 10 , con las presentaciones de Azarajedrez, de Daniel Krichman Hernández , y Curso acelerado: antiextractivismo, dignidad y buen vivir, de Mauricio Cornaglia , además de una propuesta para infancias con Cuchara cuenta a Margarita, narrada por Cuchara Clown .

A las 11 , el periodista Oscar Delgado presentará Elías Soso. El dirigente de las calles, acompañado por el propio dirigente y Nicolás Charles , mientras que Kevin Bryan expondrá su libro La revolución de las boinas, sobre los procesos de independencia en África.

Desde las 15 , el público podrá elegir entre más de diez actividades, entre ellas la presentación de Todo sobre el litio, de Melisa Argento y Bruno Fornillo (Siglo XXI), una reflexión sobre los desafíos energéticos de la región; y Una casa para recordar, de Luciano Lamberti y Sergio Aguirre , en el auditorio principal.

También habrá propuestas para las infancias, como Cómo dibujar bichos, de Mariana Sanz, y el taller Creá tu títere zombie, coordinado por Pablo Henríquez.

A las 16, una de las charlas destacadas será la presentación de Crac, de Josefina Licitra, quien conversará con Paula Imhoff sobre su nueva obra publicada por Seix Barral. En el mismo horario, se presentará Mi primer libro peronista, de Cecilia Di Genaro y Mariano Hamilton, en un espacio que promete debate político con humor.

Grandes nombres y miradas actuales

A las 17, el periodista Ernesto Tenembaum presentará Milei, una historia del presente (Planeta), acompañado por Evelyn Machain, en una de las actividades centrales del día. En paralelo, habrá charlas de filosofía, narrativa y poesía, como Magia filosófica y creativa o Corazón de mujer, de Graciela Meneguzzi.

Más tarde, a las 18.30, la historietista y escritora Maitena presentará Las mujeres de mi vida (Sudamericana), junto a la ilustradora rosarina Jazmín Varela. En simultáneo, la psicóloga Sol Buscio hablará de Ansiedad (El Ateneo), mientras que Cintia Roberts y Belén Campero compartirán su libro ilustrado ABC de la ternura en el espacio de infancias.

Cierre con perspectiva de género, cultura y rock

El cierre del día tendrá tono feminista y cultural. A las 20, las periodistas Mariana Carbajal e Ingrid Beck presentarán Antimanual para encendidas. Una guía (in)útil para sobrevivir a la menopausia (Grijalbo), acompañadas por Virginia Giacosa. En paralelo, Beatriz Vignoli dará a conocer su libro Molinari Baila (UNR Editora), mientras que la EMR presentará Retazos de guerra, de Leandro Ríos, finalista del Concurso Regional de Nouvelle.

La jornada cerrará a las 21 con propuestas vinculadas a la música, el arte y la literatura: Pioneras, aliadas y feministas. Mujeres rosarinas del rock, de Flor Bianchi, y Ricardo Piglia a la intemperie, de Mauro Libertella, completarán el recorrido de un sábado marcado por la diversidad de voces y géneros.

Días y horarios

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22, y los sábados 18 y 25 de octubre, de 10 a 0. La agenda de actividades está disponible en el sitio oficial de la Feria del Libro.

En la web, deberán reservarse las entradas para las presentaciones que se desarrollen en el auditorio Angélica Gorodischer. La medida se implementará por primera vez este año con el objetivo de agilizar el ingreso del público a las charlas. Las entradas son gratuitas y estarán disponibles 48 horas antes de cada presentación.